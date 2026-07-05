Argentina viaja a Atlanta para los octavos de final contra Egipto

Miami (EE.UU.), 5 jul (EFE).- La selección argentina abandonó este domingo el sur de Florida rumbo a Atlanta, ciudad donde el martes se enfrentará a Egipto con el pase a los cuartos de final del Mundial en juego.

La expedición albiceleste puso rumbo a Atlanta alrededor de las 19:15 hora local (23:15 GMT), después de la última sesión de entrenamiento en las instalaciones del Inter Miami, que ha sido su sede desde su llegada a Florida el pasado miércoles.

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Durante el entreno, el grupo trabajó especialmente la táctica y el balón parado de cara al encuentro contra Egipto, informó en un comunicado la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La selección llegará esta noche a Atlanta y tiene programado un entrenamiento mañana a las 11:30 hora local (15:30 GMT), mientras que el técnico Lionel Scaloni comparecerá ante la prensa por la tarde en el Mercedes-Benz Stadium.

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Argentina apenas habrá podido entrenarse dos veces antes de saltar al juego contra Egipto desde su agónica victoria en dieciseisavos de final ante Cabo Verde por 3 a 2 en la prórroga.

La vigente campeona del mundo se vio obligada a ejercitarse el sábado en el gimnasio por un aviso de tormenta que impidió que los jugadores saltaran al terreno de juego.

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De ganar a Egipto, Argentina se cruzará en cuartos de final con el ganador del duelo entre Suiza y Colombia.

La 'Albiceleste' buscará ante el conjunto de los faraones prolongar su buena racha contra combinados africanos, que asciende a ocho triunfos seguidos en partidos oficiales. EFE

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