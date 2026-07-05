Ancelotti: "Esta derrota es el principio de un nuevo ciclo"

East Rutherford (EE.UU.), 5 jul (EFE).- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, afirmó este domingo que la derrota en octavos de final del Mundial 2026 ante Noruega "no es el fin", sino "el principio de un nuevo ciclo" con "nuevas ideas".
"Estamos profundamente tristes porque el equipo, hasta ahora, no había hecho un Mundial espectacular, pero sí un buen Mundial", dijo el técnico italiano tras perder 1-2 ante Noruega y despedirse en octavos de final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. EFE
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