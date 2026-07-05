Amenaza de tormenta pone en riesgo inicio a tiempo del México-Inglaterra

México, 5 jul (EFE).- La amenaza de una tormenta ha puesto en riesgo el inicio a tiempo este domingo en el Estadio Ciudad de México del partido México-Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

Con una temperatura de 16 grados Celsius y lluvia fina, unos 40.000 aficionados ocupan ya sus localidades en el coloso conocido como Estadio Azteca, a más de una hora de comenzar el partido, cuyo ganador retará a Noruega en la fase de los ocho mejores del campeonato.

PUBLICIDAD

Los pronósticos del clima presagian el posible regreso de la lluvia intensa con fuertes vientos y descargas eléctricas, lo cual podría retrasar el inicio del juego, programado para las 18:00 hora local (24:00 GMT). EFE