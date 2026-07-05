Alonso: Trabajamos bien todos juntos; ojalá veamos mejoras en la segunda parte del año

Redacción deportes, 5 jul (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que acabó decimoctavo este domingo el Gran Premio de Gran Bretaña, declaró en el circuito de Silverstone (Inglaterra) que "todos" están "trabajando bien juntos" y que "ojalá" vean "mejoras en la segunda parte del año".

"El coche se apagó durante la vuelta de formación y logré volver a encenderlo, pero necesitamos investigar y descubrir qué es lo que pasó", explicó, tras la carrera, el doble campeón mundial asturiano, con 32 victorias y 106 podios en la Fórmula Uno, en una interminable segunda juventud a menos de un mes de cumplir 45 años, pero que tiene que pilotar un coche, el AMR26, que en la actualidad y en espera de las mejoras anunciadas, es el peor de la parrilla

PUBLICIDAD

"Durante la carrera paramos dos veces y tratamos de aprender todo lo posible para ayudar en el desarrollo del coche", indicó Alonso en Silverstone, circuito en el que logró dos de sus 32 triunfos en la Fórmula Uno: en 2006, cuando revalidó título con Renault; y en 2011, a bordo de un Ferrari.

"Estamos trabajando bien todos juntos y ojalá que veamos algunas mejoras en la segunda parte del año", manifestó, tras el Gran Premio de Gran Bretaña, el astro astur, asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC), categoría en la que, entre otras victorias, logró dos en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia) para Toyota. EFE

PUBLICIDAD