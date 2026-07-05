1-2. Haaland y Nyland eliminan a Brasil

East Rutherford (EE.UU.), 5 jul (EFE).- Dos goles de Erling Haaland en los minutos 79 y 90 más varias paradas salvadoras de Orjan Nyland, incluido un penalti, eliminaron este domingo a Brasil (1-2) en los octavos de final del Mundial 2026 y clasificaron a Noruega, que se medirá en cuartos al ganador del México-Inglaterra.

Brasil, que había fallado un penalti en la primera parte por medio de Bruno Guimaraes, anotó el 1-2 en el minuto 100 con una pena máxima transformada por Neymar. EFE

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