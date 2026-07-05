1-2. Haaland y Nyland eliminan a Brasil

East Rutherford (EE.UU.), 5 jul (EFE).- Dos goles de Erling Haaland en los minutos 79 y 90 más varias paradas salvadoras de Orjan Nyland, incluido un penalti, eliminaron este domingo a Brasil (1-2) en los octavos de final del Mundial 2026 y clasificaron a Noruega, que se medirá en cuartos al ganador del México-Inglaterra.
Brasil, que había fallado un penalti en la primera parte por medio de Bruno Guimaraes, anotó el 1-2 en el minuto 100 con una pena máxima transformada por Neymar. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Comprueba los números ganadores del Quíntuple Plus del 5 de julio
Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo
Resultados del Quinigol de este 5 de julio
Esta lotería cuenta con una larga lista de premios en efectivo. El mayor asciende hasta los 155 mil euros
Lototurf: comprueba los números ganadores del 5 de julio
Loterías y Apuestas del Estado informó los resultados de esta lotería. Revísela ahora mismo
Rollos de calabacín con ricotta y salsa de tomate: una receta italiana saludable con la que puedes sorprender a tus invitados
Un entrante perfecto para cenas especiales o reuniones familiares
Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 5 julio
Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.
MÁS NOTICIAS