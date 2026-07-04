Ordenan confinar más núcleos al sur de la C-66, de La Bisbal a Mont-ras (Girona)

Barcelona, 4 jul (EFE).- Protección Civil ha ordenado este sábado a través de un mensaje ES-Alert el confinamiento de los núcleos diseminados al sur de la C-66, cortada en estos momentos, desde La Bisbal de l'Empordà hasta Mont-ras (Girona) por el incendio forestal desatado ayer en esa zona, ha informado en redes sociales.

Desde el viernes, sigue vigente la orden de confinamiento en siete municipios gerundenses: La Bisbal d'Empordà, Calonge i Sant Antoni, Platja d'Aro, S'Agaró i Castell d'Aro, Santa Cristina d'Aro, Forallac, Llagostera y Cruïlles, Monells y Sant Sadurní de l'Heura.

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Son zonas en las que las autoridades recomiendan a la población extremar las precauciones, cerrar puertas y ventanas y respetar el confinamiento. EFE