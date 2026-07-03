Redacción deportes, 3 jul (EFE).- Tabla de tiempos del único entrenamiento libre para el Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Silverstone (Inglaterra):
.1.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
1:29,260
.2.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
a 0,213
.3.
Charles Leclerc
MON
Ferrari
0,599
.4.
George Russell
GBR
Mercedes
0,678
.5.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
0,887
.6.
Max Verstappen
NED
Red Bull
0,980
.7.
Lando Norris
GBR
McLaren
1,028
.8.
Isack Hadjar
FRA
Red Bull
1,078
.9.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
1,483
10.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
1,590
11.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
1,706
12.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
1,775
13.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
2,079
14.
Oliver Bearman
GBR
Haas
2,113
15.
Carlos Sainz
ESP
Williams
2,424
16.
Esteban Ocon
FRA
Haas
2,424
17.
Alexander Albon
THA
Williams
2,437
18.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
2,890
19.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
2,981
20.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
3,697
21.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
3,759
22.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
3,870
EFE
arh/jpd
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