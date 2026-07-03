Espana agencias

Los hombres tienen el doble de probabilidades de enfrentarse al 'muro' del maratón

Guardar
Google icon

Redacción Ciencia, 3 jul (EFE).- Los corredores de maratones saben bien qué es 'el muro'. Ese momento cuando las piernas y la mente empiezan a fallar, lo que obliga a bajar el ritmo de carrera a unos kilómetros del final. Los hombres tienen el doble de probabilidades de experimentar este fenómeno, según un estudio.

Un equipo liderado por la Universidad de Zúrich analizó los tiempos de 873.334 corredores del maratón de Berlín entre 1999 y 2025, para estudiar el comportamiento de hombres y mujeres que habían acabado la prueba.

PUBLICIDAD

Durante el periodo analizado, un 76 % de los corredores eran hombres y más de la mitad tenía entre 35 y 49 años, indica la investigación que publica Scientific Reports.

El estudio define ese fenómeno del muro como una desaceleración de, al menos, un 20 % durante la segunda mitad de la carrera, en comparación con la primera.

PUBLICIDAD

Los corredores hombres tenían el doble de probabilidades de enfrentarse al muro y aquellos que completaron la carrera en menos de tres horas tenían seis veces más probabilidades que las mujeres.

Los hombres tendían a completar el maratón más rápido, 4.02 horas, frente a las 4.29 horas de las mujeres, pero el ritmo de carrera de ellos tendía a ser menos regular.

Los datos señalan que ellos tendían a reducir el ritmo de carrera más tarde que ellas, hacia el kilómetro 25 frente al kilómetro 20, respectivamente.

Sin embargo, más mujeres que hombres mantuvieron un ritmo constante, ya que el 52 % de ellas y el 36 % de ellos no redujeron ese ritmo en ningún momento concreto.

Durante los últimos cinco kilómetros de la carrera, los hombres también tendían a reducir el ritmo en un 18 %, mientras que las mujeres solo lo hacían en un 13 %.

Estudios anteriores han señalado que las mujeres podrían ser más capaces de conservar los niveles de glucógeno (una forma almacenada de la glucosa) al correr, por ello los autores especulan que esto podría ayudarles a mantener su velocidad.

Además, plantean que los hombres podrían reducir el ritmo tras haber sobrestimado sus capacidades competitivas al inicio de una carrera. Sin embargo, se necesitan más investigaciones para estudiar estos posibles mecanismos, y los autores señalan que sus conclusiones se refieren únicamente a un recorrido de maratón. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un masajista es detenido por grabar sin consentimiento a más de 130 clientas mientras se desvestían en su centro de Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

La Guardia Civil ha encontrado más de 500 vídeos tras el aviso de una clienta que detectó una cámara oculta en la cabina del centro de masajes

Un masajista es detenido por grabar sin consentimiento a más de 130 clientas mientras se desvestían en su centro de Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Todos los detalles de la boda de Suso Álvarez y Marieta: del vestido y el velo extralargo al menú de 130 euros por cubierto diseñado por un chef Michelín

Entre la comida que degustarán los invitados tras la ceremonia retransmitida por ‘El verano se mueve’ habrá carrillada de ternera y puré de boniato

Todos los detalles de la boda de Suso Álvarez y Marieta: del vestido y el velo extralargo al menú de 130 euros por cubierto diseñado por un chef Michelín

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 3 julio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 3 julio

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Una joven es condenada a 14 meses de cárcel por robar 5.000 euros de la cuenta bancaria de su abuela con deterioro cognitivo

El tribunal confirma la absolución para la madre de la acusada, hija de la anciana, porque usó el dinero para cuidarla

Una joven es condenada a 14 meses de cárcel por robar 5.000 euros de la cuenta bancaria de su abuela con deterioro cognitivo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Calama llama la atención a la UDEF por el caso Zapatero: le ordena que limite sus informes a los hechos investigados y evite datos personales

El juez Calama llama la atención a la UDEF por el caso Zapatero: le ordena que limite sus informes a los hechos investigados y evite datos personales

Las hermanas de Jonathan Andic declaran ante la jueza: niegan conflictos entre el fundador de Mango y su hijo y aseguran que estaban de acuerdo con el testamento

La jueza retira la orden de busca y captura contra Vito Quiles: se ofrece a declarar como querellado el 20 de julio

Hacienda abrió en junio una inspección fiscal a Zapatero, su mujer y sus hijas en materia de IRPF, IVA y de impuestos de patrimonio y grandes fortunas

El juez del caso Koldo imputa a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, y al hermano de Koldo García por la contratación irregular en dos empresas públicas

ECONOMÍA

Una joven es condenada a 14 meses de cárcel por robar 5.000 euros de la cuenta bancaria de su abuela con deterioro cognitivo

Una joven es condenada a 14 meses de cárcel por robar 5.000 euros de la cuenta bancaria de su abuela con deterioro cognitivo

La transparencia salarial en las ofertas de trabajo tendrá que esperar: los candidatos seguirán sin conocer su sueldo en las entrevistas

Hasta 697 € más al mes: así quiere el Gobierno subir el sueldo a los funcionarios de Baleares para que puedan pagar la vivienda

Los españoles consideran que el sistema público de pensiones necesita una reforma urgente para garantizar su sostenibilidad

El Supremo declara abusivo los seguros de vida de prima única impuestos por los bancos y vinculados a hipotecas

DEPORTES

Raja Jódar no puede contra un inspirado Mochizuki fortísimo en la red y se despide de Wimbledon

Raja Jódar no puede contra un inspirado Mochizuki fortísimo en la red y se despide de Wimbledon

Marc Pubill, de rechazado por ser demasiado bajito a la ‘mili’ con el Cholo que le hizo debutar en el Mundial 2026

Rangnick, entrenador de Austria, ve a España favorita en el Mundial 2026: “Quizá hayamos jugado contra la próxima campeona”

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, viernes 3 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Miguel Indurain, pentacampeón del Tour de Francia: “Mi única preocupación era comer un bocadillo de jamón y queso durante la carrera”