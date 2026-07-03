Los gemelos Díaz Graham, protagonistas del 'Draft' internacional de la G-League

Madrid, 3 jul (EFE).- Los gemelos Díaz Graham, Jorge y Guillermo, nacidos en Tenerife, fueron seleccionados en el 'Draft' internacional de la G-League, la liga de desarrollo de Estados Unidos, organizada por la NBA.

Los hermanos fueron elegidos por el mismo equipo, los Texas Legends. En el caso de Jorge, fue en el puesto número uno, mientras que Guillermo, lo hizo en el tres.

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Ambos, de 23 años, pasaron por las categorías inferiores del CB Canarias y se desempeñan en la posición de ala-pívot.

Jorge procede de la Universidad de Oregon State y Guillermo, campeón de Europa sub-20 con la selección española, de la Universidad de San Francisco.

El 'Draft' internacional de la liga de desarrollo estadounidense, creado en 2023, está separado del 'Draft' general de la competición, y está dedicado en exclusiva a las promesas de fuera de sus fronteras. EFE

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