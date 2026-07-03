Espana agencias

La jueza retira la orden de detención contra Vito Quiles tras acudir al juzgado y le cita como querellado el 20 de julio

Guardar
Google icon
Imagen QRHH5SVGBNCQ7AZKK65YCYDWQY

La jueza de Madrid que dictó la detención de Vito Quiles ha levantado la orden después de que el 'influencer' político haya acudido al mediodía de este viernes a los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) y se haya personado ante la magistrada, que le ha citado como querellado el próximo 20 de julio en una causa relacionada con la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) han informado a Europa Press de que Quiles se ha personado a las 12.00 horas junto con su abogado y ha presentado un escrito solicitando personarse en la causa.

PUBLICIDAD

Las mismas fuentes han trasladado que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, que lleva el caso, ha confirmado su personación y, simultáneamente, ha retirado la orden de detención que se mantenía vigente. Asimismo, ha citado a Quiles en calidad de querellado el 20 de julio a las 12.45 horas de la mañana.

El pasado miércoles trascendió que la Policía Nacional había recibido una orden judicial de detención contra Quiles.

El comunicador tiene abiertas varias causas en diferentes puntos del país, como en Madrid, donde se le investiga por presuntos delitos de revelación de secretos y acoso a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, o en Sevilla, donde una jueza le procesó por supuestas calumnias contra el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, según otras fuentes jurídicas.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los españoles consideran que el sistema público de pensiones necesita una reforma urgente para garantizar su sostenibilidad

La mayoría cree necesario adaptar el sistema al envejecimiento de la población y más de la mitad confía en que los gobiernos sean capaces de hacerlo

Los españoles consideran que el sistema público de pensiones necesita una reforma urgente para garantizar su sostenibilidad

Las hermanas de Jonathan Andic afirman que la familia compartía la voluntad de crear una fundación benéfica y niegan conflictos entre padre e hijo

Sarah y Judith Andic han declarado como testigos y aseguran que el testamento de su padre se consensuaba anualmente

Las hermanas de Jonathan Andic afirman que la familia compartía la voluntad de crear una fundación benéfica y niegan conflictos entre padre e hijo

El Supremo declara abusivo los seguros de vida de prima única impuestos por los bancos y vinculados a hipotecas

La resolución refuerza las exigencias de transparencia que deben cumplir las entidades financieras durante la concesión de préstamos

El Supremo declara abusivo los seguros de vida de prima única impuestos por los bancos y vinculados a hipotecas

La jueza retira la orden de busca y captura contra Vito Quiles: se ofrece a declarar como querellado el 20 de julio

La jueza Rosa María Freire ha levantado la orden de detención contra el creador de contenido y le ha citado a declarar como querellado

La jueza retira la orden de busca y captura contra Vito Quiles: se ofrece a declarar como querellado el 20 de julio

Rusia pide a Bruselas que tenga en cuenta el ataque a los gasoductos alemanes perpetrado por Ucrania al valorar su adhesión a la UE

Las autoridades alemanas creen que un total de siete ucranianos participaron en el sabotaje producido en 2022

Rusia pide a Bruselas que tenga en cuenta el ataque a los gasoductos alemanes perpetrado por Ucrania al valorar su adhesión a la UE
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las hermanas de Jonathan Andic afirman que la familia compartía la voluntad de crear una fundación benéfica y niegan conflictos entre padre e hijo

Las hermanas de Jonathan Andic afirman que la familia compartía la voluntad de crear una fundación benéfica y niegan conflictos entre padre e hijo

La jueza retira la orden de busca y captura contra Vito Quiles: se ofrece a declarar como querellado el 20 de julio

Hacienda abrió en junio una inspección fiscal a Zapatero, su mujer y sus hijas en materia de IRPF, IVA y de impuestos de patrimonio y grandes fortunas

El juez del caso Koldo imputa a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, y al hermano de Koldo García por la contratación irregular en dos empresas públicas

Vito Quiles anuncia que acudirá este viernes a los juzgados tras la orden de busca y captura

ECONOMÍA

Los españoles consideran que el sistema público de pensiones necesita una reforma urgente para garantizar su sostenibilidad

Los españoles consideran que el sistema público de pensiones necesita una reforma urgente para garantizar su sostenibilidad

El Supremo declara abusivo los seguros de vida de prima única impuestos por los bancos y vinculados a hipotecas

Miguel Sagredo, técnico de aire acondicionado, explica cómo dejar el aire encendido toda la noche sin disparar la factura: “El consumo no llega ni al de una bombilla”

El castillo de Cádiz que se vende por casi 8 millones de euros: 60 estancias y mil años de historia

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 3 de julio

DEPORTES

Marc Pubill, de rechazado por ser demasiado bajito a la ‘mili’ con el Cholo que le hizo debutar en el Mundial 2026

Marc Pubill, de rechazado por ser demasiado bajito a la ‘mili’ con el Cholo que le hizo debutar en el Mundial 2026

Rangnick, entrenador de Austria, ve a España favorita en el Mundial 2026: “Quizá hayamos jugado contra la próxima campeona”

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, viernes 3 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Miguel Indurain, pentacampeón del Tour de Francia: “Mi única preocupación era comer un bocadillo de jamón y queso durante la carrera”

El Real Madrid cierra la puerta a Enzo Fernández y desmiente los rumores de su fichaje: “No hay intención de acometer dicha operación”