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El Comité de Emergencia Español recauda un millón tras los terremotos en Venezuela

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Madrid, 3 jul (EFE).- El Comité de Emergencia Español, integrado por ocho oenegés especialistas en ayuda humanitaria, ha recaudado un millón de euros para la población de Venezuela afectada por los dos terremotos que el pasado 24 de junio arrasaron el norte del país.

El dinero recaudado irá destinado a garantizar la seguridad alimentaria, el acceso a agua potable e higiene de las personas en situación de vulnerabilidad, así como en apoyar el funcionamiento de albergues y refugios para quienes han perdido sus casas, ha informado este viernes el Comité de Emergencia Español en una nota de prensa.

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Este comité se activó el pasado 25 de junio, un día después de los terremotos, para canalizar la ayuda de la sociedad española, incluyendo donaciones de particulares, empresas y medios de comunicación.

Los fondos han sido destinados a las ocho ONG que integran actualmente el comité: Acción contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision.

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Los seísmos han causado hasta ahora unos 2.600 muertos, entre ellos 30 españoles, y más de 12.000 heridos. EFE

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