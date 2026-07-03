El calor persiste y pone en aviso 8 comunidades, 3 en naranja por máximas de 40-41 grados

Madrid, 3 jul (EFE).- Ocho comunidades han activado este viernes el aviso por altas temperaturas, con mayor incidencia en Andalucía, Extremadura y Galicia, en nivel naranja (peligro importante) por máximas que alcanzarán los 40-41 grados, informa la Aemet en su página web.

Andalucía mantiene la alerta naranja en las provincias de Córdoba, Huelva, Sevilla y Jaén, donde los termómetros subirán hasta los 40 grados en puntos de la campiña cordobesa y sevillana, Aracena, Ándevalo, Condado y Morena.

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En la mitad oeste peninsular, Extremadura sigue con aviso naranja por altos valores que alcanzarán hasta 40-41 grados en zonas de la vega del Guadiana, la siberia extremeña, Barros, Serena, Villuercas, Montánchez y Alagón.

Galicia solo ha activado la alerta naranja en la provincia de Pontevedra, por máximas que alcanzarán 37 grados en zonas de las Rías Baixas y en puntos del Miño; En el resto de provincias gallegas, excepto Lugo, el nivel es amarillo (peligro bajo) por registros entre 34 y 37 grados.

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La Comunidad de Madrid, todas las provincias de Castilla-La Mancha, salvo Albacete, y las provincias de Ávila y León (Castilla y León) mantienen el nivel amarillo por máximas que oscilarán entre los 34 y 39 grados.

Al este de la península, toda Cataluña está en alerta amarilla por temperaturas altas entre 34 y 36 grados, mientras que en la comunidad de Aragón, sólo la provincia de Huesca continúa con alerta amarilla por máximas de 34 grados.

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En las provincias de A Coruña (Galicia), Cádiz (Andalucía), Girona (Cataluña)y en la isla de Menorca (Baleares) hay aviso amarillo por fenómenos costeros adversos o por fuerte viento con rachas hasta los 80 kilómetros hora.

Con el aviso naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con el amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE

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