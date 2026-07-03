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Eduard Fernández, Rellán y Luisa Gavasa recibirán el Faro de Plata del Festival de l'Alfàs

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l'Alfàs del Pi (Alicante), 3 jul (EFE).- El humorista Agustín Jiménez será este sábado el conductor de la gala inaugural del 38.º Festival de Cine de l’Alfàs, en una jornada en la que el barcelonés Eduard Fernández, el nacido en Tetuán Miguel Rellán y la zaragozana Luisa Gavasa recibirán el Faro de Plata del certamen.

A partir de las 22 horas en la Casa de Cultura, el cacereño Jiménez protagonizará una gala que rendirá tributo a tres de los referentes de la interpretación en España que han dejado una profunda huella en el cine, el teatro y la televisión.

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Fernández (Barcelona, 1964) está considerado uno de los actores más brillantes y versátiles del cine español y llega a l'Alfàs avalado por una carrera repleta de reconocimientos nacionales e internacionales con cuatro Premios Goya y distinguido recientemente con el Premio Nacional de Cinematografía.

Junto a él serán homenajeados Miguel Rellán (Tetuán, 1943), uno de los rostros más queridos y respetados del panorama audiovisual español con más de cinco décadas de trayectoria profesional, y la Luisa Gavasa (Zaragoza, 1951), actriz de sólida formación teatral y una de las grandes damas de la escena española con un Goya y protagonista de una extensa carrera en teatro, cine y televisión.

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El director del Festival de Cine de l'Alfàs, Luis Larrodera, ha mostrado su satisfacción por reunir en esta gala inaugural a cuatro nombres de enorme prestigio que son "referentes indiscutibles por su talento, su honestidad y su extraordinaria capacidad para emocionar al público".

Con la gala inaugural, el Festival de Cine y Cortometrajes de l'Alfàs del Pi levanta el telón de una nueva edición que, durante los próximos días, volverá a convertir al municipio en uno de los grandes puntos de encuentro del cine español, reuniendo a profesionales, creadores y aficionados en torno al séptimo arte. EFE

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