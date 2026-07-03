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Decretan prisión para la pareja de la mujer desaparecida en marzo y hallada en un pozo en Rincón (Málaga)

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La titular de la plaza número 4 de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Málaga ha acordado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos detenidos en relación con el crimen de una mujer, desaparecida desde marzo y cuyo cuerpo fue hallado en un pozo de Rincón de la Victoria (Málaga). Se trata de dos hombres, uno de ellos el que fuera su pareja.

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a uno de los hombres para los que se decretó prisión, que sí declaró ante la jueza, se le investiga inicialmente por un delito de homicidio, aunque esta calificación puede cambiar a lo largo de la instrucción. Al segundo, que se acogió a su derecho a no declarar, se le investiga por un delito de encubrimiento.

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Para una tercera detenida, pareja de uno de los anteriores, la magistrada ha decretado su libertad, aunque está investigada por encubrimiento también, y se le ha impuesto varias medidas cautelares, han apuntado las mismas fuentes.

Las medidas acordadas son la retirada del pasaporte, comparecencia apud acta, prohibición de salida del territorio nacional, y con el apercibimiento de que sin incumple cualquiera de ellas incurriría en un quebrantamiento de medida cautelar que conllevaría la entrada en prisión. Esta tercera detenida también se acogió a su derecho a no declarar.

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El hallazgo del cuerpo de la mujer, de 35 años, tuvo lugar el pasado miércoles se enmarca en una investigación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Nacional. La víctima permanecía desaparecida desde el 31 de marzo cuando su familia denunció que se encontraba en paradero desconocido.

En el curso de esa investigación, se detuvo a tres personas, entre ellas el compañero sentimental de la víctima, que confesó y determinó el lugar en el que se encontraba el cadáver, que fue encontrado en el interior de un pozo cerca de una zona conocida como Cortijo Blanco.

Efectivos de la Guardia Civil fueron los encargados de sacar el cuerpo de la mujer, cuya desaparición se venía investigando por parte de la Policía Nacional.

El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) para practicarle la autopsia y determinar que era esa persona desaparecida. Inicialmente, el cuerpo presentaba signos de apuñalamiento y ahogamiento.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este asesinato como un crimen machista. La mujer, presuntamente asesinada por su pareja, de 49 años, tenía una hija menor de edad. Ambos, como pareja, no estaban incluidos en el sistema Viogén, pero sí lo estaban por parejas anteriores.

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EuropaPress

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