Espana agencias

Yolanda Díaz defiende que los cuidados se conviertan en el "cuarto pilar" del bienestar

Guardar
Google icon

Avilés (Asturias), 2 jul (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha apostado este jueves por que los cuidados "dejen de ser un trabajo de segunda para convertirse en el cuarto pilar del estado de bienestar del siglo XXI" y sea un sector "profesionalizado, formalizado y digno".

Así lo ha manifestado durante su participación en VI Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo, que se celebra en la ciudad asturiana de Avilés, y que está centrada en el sector de los cuidados, en el futuro del empleo y la inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

El encuentro, que forma parte de las actividades previas a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en el mes de noviembre en Madrid, congrega a ministros, viceministros, embajadores y autoridades laborales de los países iberoamericanos, junto con representantes de organismos internacionales, con el objetivo de coordinar políticas públicas, compartir buenas prácticas y trazar estrategias conjuntas entre regiones.

La vicepresidenta segunda ha defendido la puesta en marcha de políticas públicas que coloquen los cuidados "en el centro de las políticas económicas" de estos países.

PUBLICIDAD

Díaz ha asegurado que el abordaje del sistema de cuidados es un "reto de época", porque es "imposible vivir" sin ellos, por lo que las administraciones tienen la "obligación" de planificar cuestiones relacionadas con este sector.

Alguno de los desafíos pasan, según ha apuntado, por la formalidad laboral de los trabajadores que realizan su labor en este ámbito y por hacer frente al déficit de empleados en cuestiones como la dependencia.

En el acto ha tomado la palabra el secretario adjunto Iberoamericano, José Frederico Ludovice, ha defendido la importancia del diálogo y la cooperación en un contexto marcado por "la incertidumbre y la fragmentación"

Ha asegurado que sin cuidados no hay bienestar ni tampoco crecimiento económico y ha subrayado que invertir en este sector es hacerlo en "productividad, igualdad y cohesión social".

También ha apuntado que la inteligencia artificial abre "oportunidades" para aumentar la productividad, mejorar los servicios públicos y crear empleos, pero "también interrogantes que ningún país puede afrontar por sí solo".

Por su parte, la secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño, ha advertido de que el sector de los cuidados está afectado por la informalidad laboral y por la precariedad, a pesar de ser un "pilar básico".

"Es necesaria una apuesta decidida por este sector productivo, vital para las economías y motor para el empleo", ha apuntado antes de recalcar que la digitalización debe estar "al servicio" de la ciudadanía. EFE

(Foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

El campo español es un 55% más competitivo que el europeo, pero paga peores salarios: los costes laborales son un 31% más bajos que la media comunitaria

El Observatorio agroalimentario plantea que mejorar los sueldos puede ayudar a atraer trabajadores y garantizar el relevo

El campo español es un 55% más competitivo que el europeo, pero paga peores salarios: los costes laborales son un 31% más bajos que la media comunitaria

Ensalada cantonal o ensalada de ahumados, la receta veraniega típica de Cartagena y desconocida en el resto de España

Esta refrescante ensalada de ahumados es tradicional de la Región de Murcia y es ideal para solucionarnos una cena de verano

Ensalada cantonal o ensalada de ahumados, la receta veraniega típica de Cartagena y desconocida en el resto de España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Guardias civiles exigen la dimisión “inmediata” de su directora y el cese del DAO tras sus imputaciones en el caso Leire Díez

Guardias civiles exigen la dimisión “inmediata” de su directora y el cese del DAO tras sus imputaciones en el caso Leire Díez

La razón por la que Vito Quiles está en busca y captura: un “bulo” sobre un asesor de Hacienda motivó la orden judicial

Aerolíneas y aeropuertos piden a la UE que suspenda el nuevo sistema de control de seguridad de pasajeros: colas eternas y aviones con asientos vacíos

El juez del ‘caso Leire’ imputa a la directora y al DAO de la Guardia Civil por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia

La jueza archiva la causa contra Miguel Ángel Rodríguez por presunta revelación de secretos

ECONOMÍA

El campo español es un 55% más competitivo que el europeo, pero paga peores salarios: los costes laborales son un 31% más bajos que la media comunitaria

El campo español es un 55% más competitivo que el europeo, pero paga peores salarios: los costes laborales son un 31% más bajos que la media comunitaria

La inmigración ayuda, pero no resuelve el problema del envejecimiento: incluso con récord de llegadas, el déficit de pensiones puede llegar al 8,5% del PIB en 2050

Manuel Heredia, un mozo de almacén que vive en la calle pese a cobrar 1.200 euros: “Prefiero poder comer que estar en una habitación y no hacerlo”

Compartir piso reduce la soledad, pero daña la salud: los que conviven sin pareja están peor que los que viven solos

Iryo se une a la tendencia del pago a plazos en el transporte y permitirá financiar sus viajes en tren

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el partido de España contra Austria: la Selección se juega seguir en el Mundial 2026 y avanzar a octavos de final

A qué hora y dónde ver el partido de España contra Austria: la Selección se juega seguir en el Mundial 2026 y avanzar a octavos de final

España - Austria, en directo: última hora del Mundial 2026 y de cómo la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ tras superar como líder la fase de grupos

España busca la fórmula para anular a Austria y su ‘Gegenpressing’ o presión alta y sellar el pase a octavos de final del Mundial

Llega la hora de Lamine

Bélgica remonta ante Senegal y se clasifica a los octavos del Mundial 2026 con un penalti en el último minuto de la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo