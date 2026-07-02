Yolanda Díaz defiende que los cuidados se conviertan en el "cuarto pilar" del bienestar

Avilés (Asturias), 2 jul (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha apostado este jueves por que los cuidados "dejen de ser un trabajo de segunda para convertirse en el cuarto pilar del estado de bienestar del siglo XXI" y sea un sector "profesionalizado, formalizado y digno".

Así lo ha manifestado durante su participación en VI Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo, que se celebra en la ciudad asturiana de Avilés, y que está centrada en el sector de los cuidados, en el futuro del empleo y la inteligencia artificial.

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El encuentro, que forma parte de las actividades previas a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en el mes de noviembre en Madrid, congrega a ministros, viceministros, embajadores y autoridades laborales de los países iberoamericanos, junto con representantes de organismos internacionales, con el objetivo de coordinar políticas públicas, compartir buenas prácticas y trazar estrategias conjuntas entre regiones.

La vicepresidenta segunda ha defendido la puesta en marcha de políticas públicas que coloquen los cuidados "en el centro de las políticas económicas" de estos países.

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Díaz ha asegurado que el abordaje del sistema de cuidados es un "reto de época", porque es "imposible vivir" sin ellos, por lo que las administraciones tienen la "obligación" de planificar cuestiones relacionadas con este sector.

Alguno de los desafíos pasan, según ha apuntado, por la formalidad laboral de los trabajadores que realizan su labor en este ámbito y por hacer frente al déficit de empleados en cuestiones como la dependencia.

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En el acto ha tomado la palabra el secretario adjunto Iberoamericano, José Frederico Ludovice, ha defendido la importancia del diálogo y la cooperación en un contexto marcado por "la incertidumbre y la fragmentación"

Ha asegurado que sin cuidados no hay bienestar ni tampoco crecimiento económico y ha subrayado que invertir en este sector es hacerlo en "productividad, igualdad y cohesión social".

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También ha apuntado que la inteligencia artificial abre "oportunidades" para aumentar la productividad, mejorar los servicios públicos y crear empleos, pero "también interrogantes que ningún país puede afrontar por sí solo".

Por su parte, la secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño, ha advertido de que el sector de los cuidados está afectado por la informalidad laboral y por la precariedad, a pesar de ser un "pilar básico".

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"Es necesaria una apuesta decidida por este sector productivo, vital para las economías y motor para el empleo", ha apuntado antes de recalcar que la digitalización debe estar "al servicio" de la ciudadanía. EFE

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