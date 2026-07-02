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Willy Hernangómez: "Lo hemos pasado bien, hemos disfrutado y se nos ha visto en la pista"

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Madrid, 2 jul (EFE).- El capitán de la selección española de baloncesto Willy Hernangómez se mostró orgulloso tras la victoria cosechada por el equipo nacional ante la selección de Dinamarca (109-81) en un quinto encuentro de la fase clasificación para el Mundial de Qatar de 2027 en el equipo disfrutó y eso se vio reflejado sobre el parqué de la Caja Mágica.

En zona mixta tras el partido, Willy afirmó que tuvieron "pocos días para preparar estos dos partidos". "Estoy muy orgulloso del esfuerzo del equipo, lo hemos pasado bien, hemos disfrutado y eso se nos ha visto en la pista. Conseguimos una victoria muy importante y ahora estamos ya focalizados en el siguiente partido contra Georgia", declaró.

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Con las derrotas de Georgia y de Grecia y el balance de 5 victorias y ninguna derrota del conjunto de Chus Mateo, España selló su clasificación para la siguiente fase como primera de grupo y piensa ya en el choque del próximo domingo contra Georgia.

"Georgia va a ser un rival durísimo", aseguró Willy, que en lo relativo a su actuación personal explicó que el partido le sirvió para "ir cogiendo sensaciones".

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"He hecho unas faltas rápido que ni me ha dado tiempo a seguir el ritmo, pero feliz, he disfrutado mucho, he intentado involucrarme con los compañeros, que me han ayudado mucho, también Chus, todos los entrenadores me están dando muchísima confianza", señaló el pívot madrileño.

Asimismo, el capitán de la selección destacó la "química increíble" que se respira en el vestuario de 'la Familia'. "Aquí la fuerza reside en el grupo, reside en el equipo, todos jugamos por una misma cosa. Creo que nos estamos ayudando, lo estamos pasando bien y se nos nota. Ese es el camino que hay que seguir", subrayó.

Sobre la brillante participación de figuras más jóvenes como Hugo González o Mario Saint-Supèry, el exjugador del Barça explicó que "están trabajando muchísimo, vienen de tener unos años y unas temporadas muy buenas. Que sigan trabajando que son nuestro futuro, con paciencia, con sacrificio, pero muy felices por ellos. Todos vamos por lo mismo, seamos positivos y que el grupo sea lo importante", declaró. EFE

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