Vox pide la dimisión de Marlaska, la directora general de la Guardia Civil y el DAO

Barcelona, 2 jul (EFE).- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha pedido este jueves la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del DAO del cuerpo, Manuel Llamas, tras conocerse la imputación de los dos últimos.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar a Mercedes González y Manuel Llamas por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia el próximo 16 de julio en relación con las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez.

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En declaraciones a los medios en los pasillos del Parlamento de Cataluña, Garriga ha sostenido que, si el ministro tuviera "algo de decencia" no habría mostrado apoyo a González y a Llamas y se habría ido a casa "a esperar la más que previsible citación judicial".

El secretario general de Vox ha añadido que Marlaska debería dimitir también por haber "humillado a la Guardia Civil", además de haber permitido la creación de las "cloacas del Partido Socialista" y que "el narcotráfico campe a sus anchas por las costas". EFE

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