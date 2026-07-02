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Vox denuncia ante Bruselas la concesión de nacionalidades con la 'ley de nietos' por "vulnerar" el Derecho de la UE

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Vox ha anunciado que presentará este jueves una denuncia en la Comisión Europea para que "actúe" contra el Gobierno español ante la concesión de la nacionalidad española a descendientes de exiliados con la 'Ley de nietos', al entender que "vulnera" el Derecho de la Unión Europea.

En su denuncia, Vox ha recordado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declaró ilegal los 'pasaportes de oro' que concedió Malta para ciudadanos rusos y bielorrusos ante la invasión de Ucrania y que, a su juicio, "concluyó que un Estado miembro no puede conceder su nacionalidad sin acreditar una vinculación efectiva con el país".

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El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento europeo, Jorge Buxadé, ha afirmado que pedirán a Bruselas que "haga lo mismo" con el Gobierno de Sánchez. "¿Dónde está la vinculación efectiva con España de quienes jamás han vivido aquí y cuyos padres o abuelos tampoco lo hicieron? Esa vinculación simplemente no existe", ha dicho.

En una entrevista en 'Toro TV', Buxadé ha explicado que con la concesión de la nacionalidad española y europea con la 'ley de nietos' no se reconocen "derechos a los descendientes de españoles", sino "una concesión masiva de nacionalidades sin comprobar la existencia de un vínculo efectivo con España ni realizar controles sobre antecedentes penales o riesgos para la seguridad".

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"Cuando alguien adquiere la nacionalidad española, adquiere automáticamente la ciudadanía de la Unión Europea. Por tanto, la Comisión Europea tiene la responsabilidad de actuar cuando un Gobierno incumple el Derecho de la Unión y pone en riesgo el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia", ha advertido el dirigente de Vox, que ha añadido que este trámite del Gobierno de Sánchez "afecta directamente al Derecho de la Unión".

Asimismo, ha pedido "la tramitación prioritaria del expediente" al considerar que "cada nueva nacionalización consolida situaciones difíciles de revertir". "Esto no es una cuestión ideológica, sino de Estado de Derecho", ha señalado. "Estamos ante un intento de fraude que puede alterar el censo electoral y convertir en ciudadanos europeos a personas cuya vinculación con España nunca ha sido comprobada", ha afirmado.

NO SE PUEDEN REGALAR NACIONALIDADES

Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha defendido que no se puede conceder la nacionalidad española a los descendientes de los exiliados por el franquismo, al tiempo que ha alertado sobre un "pucherazo" que, en su opinión, puede dar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como ya "hizo" en las segundas primarias que ganó en el PSOE.

En una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, Millán ha denunciado que la conocida como 'Ley de nietos' sirve para provocar una "redefinición de la soberanía nacional del pueblo español" mediante una "instrucción" del Gobierno en el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática, "con la que ya no hace falta ni siquiera ser exiliado, sino hijo o nieto de español".

"Estamos asistiendo a un golpe de Estado, en diferido, no contra la cúpula del sistema, sino contra su base, cambiando al pueblo de forma arbitraria", ha advertido la portavoz parlamentaria, que, según ha recalcado, las "regularizaciones masivas como el procedimiento de nacionalización a diestro y siniestro" quieren potenciar "un proyecto clientelar con el fin de compensar, de cara a una futura elección, el desprecio que los españoles se están demostrando hacia el PSOE".

La dirigente de Vox ha criticado al Gobierno por inventarse "un nicho de votantes" y nacionalizar por tener "algún tipo de deuda" con "gente que ni ha pisado España, ni sabe absolutamente nada" del país. "Y, sin embargo, va a tener el derecho a decidir sobre la política económica y social", ha remachado Millán.

A su vez, ha reprochado a Sánchez por añadir a su proyecto de "descomposición de España" que "ser español no valga absolutamente nada" por regalar la nacionalidad. "Estamos hablando de un proyecto a medio y largo plazo para asegurarse la alteración del censo electoral de una forma u otra", ha expresado.

NO PASÓ POR EL CONGRESO, SEGÚN DENUNCIA

La portavoz parlamentaria de Vox ha reiterado que la 'Ley de nietos' es "una instrucción" promovida desde el Gobierno que no ha pasado por el Congreso y ha defendido que la nacionalidad "no es algo que se pueda regalar, de ningún modo" y tampoco el derecho de sufragio "se puede heredar".

Según ha explicado Millán, Vox está en contra "de la concesión masiva de nacionalidad" porque, incluso en el caso de que "alguien pudiera tener ese eventual derecho", los criterios "tienen que ser reforzados porque la nacionalidad española no se puede regalar". "No es un derecho, es un estatus jurídico que requiere de unos requisitos y que nosotros queremos endurecer", ha apostillado.

La dirigente de Vox ha reprochado que su voto "cada vez vale menos" por culpa del PSOE, al tiempo que también le ha afeado que haya "externalizaciones" en consulados o se utilicen empresas públicas "en las que se enchufaban a las amantes" del exministro condenado José Luis Ábalos.

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EuropaPress

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