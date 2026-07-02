Venus Williams recibe una invitación para disputar el WTA 1000 de Toronto

Toronto (Canadá), 2 jul (EFE).- La estadounidense Venus Williams, ganadora de siete títulos individuales de Grand Slam y cuatro oros olímpicos, disputará este año el WTA 1000 de Canadá en Toronto tras recibir una invitación para el cuadro principal del torneo, informó este jueves la organización Tennis Canada.

Williams, de 46 años y exnúmero uno del mundo en individuales y dobles, participará por decimotercera vez en la competición canadiense, donde alcanzó su mejor resultado en 2014, cuando derrotó a su hermana Serena Williams en semifinales antes de caer en la final.

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"Estoy muy emocionada de volver a jugar en Toronto. Es una ciudad y un torneo que siempre han significado mucho para mí", afirmó Williams en un comunicado.

La estadounidense recordó que el torneo canadiense forma parte de su trayectoria desde que recibió 2una de sus primeras invitaciones" para competir allí con solo 15 años, y aseguró que le ilusiona regresar a un lugar con “tantos recuerdos especiales”.

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El director del torneo en Toronto, Karl Hale, calificó a Williams de "leyenda" y destacó que su "determinación" y "notable longevidad" siguen inspirando a los aficionados de todo el mundo.

La invitación concedida a Williams es la primera anunciada para la edición de este año del National Bank Open, que todavía debe repartir otras siete, una de ellas reservada para la ganadora de la competición Road to the NBO.

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La lista de inscritas del torneo femenino, de categoría WTA 1000, será anunciada el 8 de julio, mientras que el sorteo del cuadro principal se celebrará el 31 de julio.

El Abierto de Canadá se disputará del 1 al 13 de agosto en el Sobeys Stadium de Toronto con un nuevo formato ampliado de 12 días y un cuadro principal de 96 jugadoras.

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Williams, nueve veces campeona de torneos WTA 1000, compite esta semana en el cuadro de dobles de Wimbledon junto a su hermana Serena. EFE