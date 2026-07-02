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Unión Profesional avisa de falta de cultura preventiva ante desastres naturales en España

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Madrid, 2 jul (EFE).- Unión Profesional, la asociación que aúna a las profesiones colegiadas en España, ha advertido este jueves de una falta de "cultura de prevención" ante desastres naturales en el país y ha remitido a diferentes entidades públicas y privadas una declaración con acciones previstas para mitigar esa carencia.

El documento, titulado 'Las profesiones ante los desastres naturales', está dividido en tres apartados -análisis, declaración y acción- y ha nacido, según ha expresado en un comunicado el organismo, para "contribuir a la prevención de los desastres y, en su caso, a la mitigación de sus efectos, con especial atención a la protección de las personas, particularmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad".

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Ya a finales de 2025, la Unión Profesional creó otro órgano, la Comisión Especial de Desastres Naturales de Gran Magnitud (CEDN), que reúne a profesionales de diferentes disciplinas con el objetivo común de aportar conocimiento y experiencia frente a este tipo de emergencias.

Entre las principales acciones previstas, la Unión Profesional ha destacado y recordado que la participación e intervención de los colectivos profesionales es un "apoyo esencial" para las acciones de las administraciones públicas ante las emergencias, conformando la columna vertebral que sostiene la resiliencia de la comunidad.

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También ha señalado que las profesiones organizadas "han de avanzar en los estudios multidisciplinares realizados en el ámbito profesional" para la anticipación y prevención de fenómenos naturales o antrópicos que entrañen riesgos para los ecosistemas.

La Unión Profesional ha asegurado que buscará la promulgación de normas de todo ámbito material y competencial para prevenir y evitar riesgos, así como paliar los efectos de los desastres.

Y ha desvelado que la CEDN llevará a cabo estudios e informes sobre emergencias para avanzar en la efectividad de las acciones en el ciclo de las emergencias.

Además, Unión Profesional fomentará la cooperación y la coordinación entre organizaciones profesionales europeas e internacionales, se comunicará a administraciones públicas competentes la iniciativa de la CEDN para que éstas promuevan medidas necesarias y promoverá la investigación en todos los ámbitos profesionales a partir de los conocimientos disponibles, con el fin de conseguir los objetivos a través de propuestas e informes. EFE

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