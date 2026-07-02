Sánchez traslada a Cepes la apuesta por la economía social como modelo más sostenible

Madrid, 2 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este jueves una reunión con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), en la que ha defendido el compromiso con este sector, que representa el 10 % del PIB, como motor de un modelo económico "más humano, justo y sostenible".

En un comunicado, Moncloa informa de que Sánchez ha trasladado a los representantes de CEPES la apuesta decidida del Gobierno con la economía social, "en el marco del fortalecimiento de la autonomía estratégica europea y las oportunidades en la doble transición ecológica y digital".

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En el encuentro, según la fuente, han analizado el despliegue del PERTE de la economía social, que ha movilizado más de 2.500 millones de euros de los fondos europeos del Plan de Recuperación.

El Ejecutivo también creó el "hub de vanguardia" de la economía social y está desplegando la Estrategia Española de Economía Social 2023-2027, se recuerda en la nota.

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"El Gobierno apuesta por la internacionalización de la economía social, como motor de un modelo económico más humano, justo y sostenible", se incide en el comunicado.

Este sector, donde entran cooperativas y centros especiales de empleos, agrupa a más de 127.000 empresas y genera más de 2,25 millones de empleos en España.

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En el encuentro han participado el presidente de Cepes y de la Social Economy Europe, Juan Antonio Pedreño; el presidente de ESS France, Bennoît Hamon; y el director de la Oficina Económica y G-20, Manuel de la Rocha.

También los vicepresidentes de Cepes, Jerónima Bonafé, Leire Muguerza y Luis Miguel Jurado; además del vicepresidente de ESS France, Stéphane Montuzet. EFE