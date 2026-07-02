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Samantha Hudson, convertida en sirena mutante para la Semana de Terror de San Sebastián

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San Sebastián, 2 jul (EFE).- La cantante y actriz Samantha Hudson, convertida en una sirena mutante, es la protagonista del cartel oficial de la 37 edición de la Semana de Cine de Terror de San Sebastián, que se celebrará del 30 octubre al 6 noviembre.

El director del festival, Josemi Beltrán, y la propia Samantha Hudson han descubierto este jueves en una rueda de prensa el póster de la próxima edición que, según han indicado, rinde tributo al subgénero del 'body horror' y también al Ciclo Internacional de Cine Submarino de San Sebastián que celebra su medio siglo de historia.

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Fruto de este doble homenaje, Samantha Hudson se convierte para la ocasión, tras una sesión de cinco horas de maquillaje, en una criatura mutante que emerge de un mar tenebroso en plena tormenta.

Considerada una de las figuras más emblemáticas de la contracultura contemporánea, categoría que ha alcanzado gracias a un discurso crítico y a una trayectoria musical que juega con los paradigmas del género y la libertad de expresión, Hudson se ha mostrado encantada con esta colaboración. "No cabía en mí de felicidad", ha afirmado.

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"El concepto es muy travesti: una criatura monstruosa apartada de la sociedad con el anhelo de vivir como una humana más", ha indicado Hudson, convencida de que "lo estético es muy poderoso no solo para configurar tu identidad sino también para delimitar al enemigo" que juzga a las personas por su color de piel, por estar gordas o por el hecho de ser trans, ha denunciado.

Samantha Hudson es uno de los grandes fenómenos pop de la actualidad y un referente para la Generación Z, ha emergido del panorama queer más underground y ha conquistado los circuitos más estandarizados a golpe de melodías pegadizas, letras descaradas y una visión crítica que desafía y transgrede el orden establecido.

En esta ocasión se convierte en la imagen de la Semana de Terror de San Sebastián gracias a un trabajo coral en el que la coordinación de fotografía ha corrido a cargo de Pedro Mambrú.

La foto es obra de Javier Bermejo y Chus Feijóo, el maquillaje de ND Studio FX, los efectos especiales de Alive VFX & Design y el diseño de Ytantos. EFE

(Foto) (Vídeo)

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