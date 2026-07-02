Rangnick: "Haremos nuestro mejor esfuerzo para vencer a España"

Inglewood (EE.UU.), 1 jul (EFE).- El seleccionador de Austria, Ralf Rangnick, afirmó este miércoles que se ven con altas probabilidades para vencer a España y que se emplearán a fondo para lograra mañana una victoria clave contra una de las favoritas del Mundial.

"Haremos nuestro mejor esfuerzo para vencer a España, pero debemos traspasar nuestros límites. Todo depende de la situación pero sí tenemos el potencial de lograrlo, no me cabe duda", indicó Rangnick en una rueda de prensa en el Estadio de Los Ángeles, previa al encuentro contra España.

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El míster reconoció que el conjunto austríaco todavía no han demostrado al 100 % su potencial, por lo que tendrán que hacer un esfuerzo extra para tratar de estar a la altura de La Roja.

"Tenemos que tener un desempeño superior a España. Aunque no hemos demostrado el 100 % de nuestro potencial, estamos conscientes del rival que vamos a batir. Tenemos que ir con la confianza de que podemos ganar", aseveró.

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Rangnick destacó además el potencial del joven Lamine Yamal, un "excelente jugador", al que le queda una larga vida profesional y que al que tendrá en la mira mañana para evitar su ataque.

"Es uno de los jugadores que vamos a ver muy de cerca. Mañana no le vamos a dar muy pocas posibilidades", advirtió.

También dijo que la España de ahora "no tiene nada que ver con 2008 o 2012" y aunque es el primer contrincante europeo que se enfrentan hasta ahora, nada se puede esperar del Mundial.

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En este sentido, el entrenador puso como ejemplo de Francia contra Suecia, que tildó de "muy ajustado e interesante". "Hemos tenido muchas sorpresas, queremos un juego así mañana", añadió al respecto.

El estratega lamentó no poder contar con Philip Mwene, quien será baja mañana tras sufrir una lesión. Para él, era "un buen candidato para jugar mañana", admitió. EFE

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