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PSOE y Podemos ven a Fernández Díaz en la "cúspide" de 'Kitchen' y apuntan a una "organización criminal"

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Las acusaciones populares de PSOE y Podemos han situado al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz en la "cúspide" de la 'Operación Kitchen', señalando que tanto él como su ex 'número dos', Francisco Martínez, y los altos mandos policiales que formaron parte del operativo parapolicial para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas, conformaron una "organización criminal".

Así lo han manifestado los letrados de sendos partidos políticos en la presentación de los informes finales del juicio sobre el presunto espionaje orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior de Mariano Rajoy para robar información sensible a Bárcenas sobre dirigentes del PP y obstaculizar, supuestamente de esa forma, la investigación sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno de la formación.

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En esta causa están acusados, además de Fernández Díaz y Francisco Martínez, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el comisario Andrés Gómez Gordo o Sergio Ríos, que fue chófer de la familia Bárcenas.

En ese sentido, la abogada del PSOE, Gloria de Pascual, ha señalado a Fernández Díaz como responsable de 'Kitchen', subrayando "la importancia" de que sea "el ministro quien encabece" la presunta "organización criminal".

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FERNÁNDEZ DÍAZ "TRANSMITÍA INFORMACIÓN"

El PSOE ve probado que el exministro del Interior no fue "un mero pasivo de esta operación policial", sino que participó "activamente en la estrategia relativa a la utilización del material confiscado" y conocía "la existencia de las notas de inteligencia", participando y transmitiendo la información que recibía.

La participación de Fernández Díaz quedó demostrada, entre otras pruebas, por las menciones que realizó la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en algunos audios escuchados durante el juicio, en los que la exdirigente 'popular' aparece "diciendo que el ministro le da el informe de la UDEF" sobre el PP "y le dice que tiene un día para estudiarlo".

"Cospedal demuestra y pone claramente de manifiesto la participación del más alto nivel del ministerio en estas actuaciones", ha declarado la abogada.

De Pascual ha puesto de manifiesto que entre las "funciones principales" de un ministro del Interior figuran "la lucha contra el crimen para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y el auxilio a los órganos judiciales en la investigación de estos hechos delictivos", explicando que, por ello, los hechos son "más graves". "Lo que hicieron fue exactamente lo contrario", ha señalado.

La letrada ha definido a Martínez como "el enlace político" entre el Ministerio y el DAO, esto es, la persona que permitió que se realizaran "determinadas actuaciones con pleno conocimiento de las mismas".

Con 'Kitchen', "lo que se defrauda es la confianza y la credibilidad en los cuerpos y fuerzas del Estado, que son quienes deben garantizar la seguridad de todos los ciudadanos", ha lamentado la abogada.

"CUATRO VÍAS "PARA "OBSTACULIZAR" LA INVESTIGACIÓN DE GÜRTEL

En una línea parecida, el abogado de Podemos, Jaime Montero, ha asegurado que los acusados conformaron "una organización criminal" cuya finalidad era la "obstaculización de la investigación" judicial sobre 'Gürtel', "no porque les afectara personalmente" sino porque "podía afectar a la cúpula del PP" y, por tanto a "sus carreras, bien políticas o bien profesionales".

El letrado ha sustentado su postura acerca del supuesto papel de Fernández Díaz con los mensajes que el exministro habría enviado a Francisco Martínez interesándose sobre distintas cuestiones relativas a 'Kitchen', como apuntes sobre el chófer de Bárcenas o el volcado de los dispositivos del extesorero en una cafetería Vips del centro de Madrid.

Así, Moreno ha relacionado la "proximidad temporal" del envío de los mensajes del entonces ministro a su ex 'número dos' con la fecha en que se "puso en marcha" el operativo policial.

El abogado también ha desdeñado los argumentos expuestos por Fernández Díaz, que en su declaración como acusado dijo "no tener conocimiento de la operación". "Los apuntes de la agenda (del comisario Villarejo, que han servido como prueba en el juicio) acreditan justo lo contrario", ha subrayado.

Bajo su punto de vista, el presunto espionaje se realizó a partir de cuatro "vías": la "obstaculización de la investigación policial" sobre Gürtel, liderada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional; el intento de "obtener la nulidad del proceso judicial" de Gürtel; las "presiones" al extesorero cuando entró en prisión provisional ante la posibilidad de que colaborara con la justicia; y la propia 'Kitchen', a través de la captación del chófer de la familia Bárcenas para realizar la "sustracción de documentación comprometedora" para el PP.

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EuropaPress

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