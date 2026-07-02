PP y Vox acuerdan no renovar el programa de Lengua árabe y Cultura marroquí en colegios

Sevilla, 2 jul (EFE).- El acuerdo de gobierno firmado entre el PP y Vox para Andalucía recoge la no renovación por parte de la Junta del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) en los colegios públicos, y prevé velar por la convivencia en los centros educativos y por promover en ellos el aprendizaje y respeto a "nuestros usos y costumbres", según recoge el documento.

Esta medida forma parte del "acuerdo de gobierno y estabilidad" para Andalucía que han rubricado este jueves el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el líder de Vox, Manuel Gavira, por el que se pacta un gobierno de coalición.

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El PLACM es una iniciativa conjunta entre España y Marruecos que se imparte de forma extracurricular en más de 90 centros educativos públicos, y está dirigido principalmente a alumnos de origen marroquí para el mantenimiento de su herencia lingüística.

Ambos partidos han acordado que la Junta de Andalucía "no renovará la adhesión" al programa nacional que sirve de marco al Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí y velará por la convivencia en los centros educativos, así como por promover en ellos el aprendizaje y respeto a los usos y costumbres de España.

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De la misma forma, en dicho acuerdo se muestra el "rechazo explícito" de PP y Vox "a cualquier programa de adoctrinamiento en las aulas y a cualquier injerencia extranjera o intento de diluir nuestra identidad -añade-".

El programa opera en casi un centenar de colegios e institutos andaluces repartidos por provincias con mayor población magrebí, como Almería, Granada y Cádiz. EFE

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