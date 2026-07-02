Pierre Oriola: "A nivel de competición me ganan pocos"

Madrid, 2 jul (EFE).- Pierre Oriola, pívot de la selección española de baloncesto, remarcó sus ganas por "competir" y "ayudar" al equipo, tras la victoria ante Dinamarca por 109-81, este jueves en la Caja Mágica, con la que consiguieron el liderato del Grupo A de clasificación al Mundial.

Oriola, uno de los veteranos de la plantilla, valoró el "premio" de jugar estas ventanas con España, con la que ya han conseguido el pase y el liderato de esta primera ronda de clasificación a Catar 2027.

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"Empezamos un poco blandos en defensa. Permitiendo muchos tiros de tres. En el segundo cuarto controlamos el rebote, pudimos correr y anotar bandejas fáciles. En la segunda parte terminamos el partido, más metidos atrás, anotando tiros abiertos...Estamos contentos con el 5-0 en el grupo, pero queremos más ante Georgia", analizó en rueda de prensa junto a Chus Mateo.

Asimismo, agradeció la oportunidad de regresar a 'La Familia', especialmente después de salir un poco del foco mediático de la Liga Endesa hace un par de temporadas.

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"Es un premio. Son muchos años de trabajo. Fueron años complicados los últimos. Pero esto es un premio. Vengo con el objetivo de ayudar y hacerlo lo mejor posible. A mí me gusta competir, a nivel de competición me ganan pocos. Vengo a disfrutar, pasarlo bien, competir y ayudar en lo que pueda", afirmó.

"Cando me llamó Chus la primera vez no me lo esperaba. Soy consciente de que hay un grupo de chavales que están aporreando la puerta. Yo poder estar aquí, en esta ventana, es muy importante. Vengo siendo consciente de que hay una generación de jugadores espectaculares y a mí me ilusiona poder compartir vestuario con ellos. Ha habido un momento en el tercer cuarto que era el único de los 90 en la pista jugando con chavales. Tenemos relevos de muchísimo nivel. Poder contribuir en el camino a Catar es muy importante", concluyó. EFE

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