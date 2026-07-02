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Pepe Viyuela: El teatro es una forma de resistencia

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Almagro (Ciudad Real), 2 jul (EFE).- El actor Pepe Viyuela ha asegurado este jueves, pocas horas antes de recibir el Premio Corral de Comedias de la 49 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, que el teatro representa “una forma de resistencia” frente a un contexto social marcado por la incertidumbre y los conflictos.

Viyuela, que ha comparecido en rueda de prensa acompañado por la directora del festival, Irene Pardo, y por miembros de su familia, ha reconocido sentirse “abrumado” y profundamente emocionado por el reconocimiento que recibirá este jueves, y ha reivindicado el compromiso del arte como herramienta para “reconstruir el mundo”.

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El actor ha confesado vivir el momento como un “torbellino hermoso” difícil de definir con una sola palabra y que trata de detener el tiempo para "ser plenamente consciente" de lo que está ocurriendo.

“Estoy muy alegre y muy contento; el día ya se ha convertido en inolvidable”, ha señalado, al destacar además la importancia de compartir esta experiencia con su familia y con un espacio “tan mágico” como el Corral de Comedias de Almagro.

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Durante el encuentro con los medios de comunicación, Viyuela ha admitido sentir una cierta “sensación de impostor” al incorporarse a la nómina de nombres que han recibido el galardón, entre ellos José Sacristán, Carlos Hipólito, concha Velasco, Núria Espert, Ana Belén, Blanca Portillo o Rafael Álvarez 'El Brujo', entre otros.

Sin embargo, una vez asumido el reconocimiento, ha señalado que llega el momento de “disfrutarlo y merecerlo”.

El intérprete ha definido el Corral de Comedias como una “metáfora de la capacidad de supervivencia del teatro” y lo ha comparado con “un ave fénix” capaz de renacer y atravesar generaciones.

“El teatro no es un mero entretenimiento. Es un lugar desde el que imaginar el mundo de nuevo y construir algo mejor”, ha reflexionado.

Preguntado por el papel que debe desempeñar un actor o un cómico en un contexto social complejo, Viyuela ha defendido que el humor no puede convertirse en un mecanismo de evasión o anestesia colectiva, sino en una forma de despertar conciencias.

“El humor nunca debe ser narcótico; debe ser un humor que espabile”, ha afirmado.

Durante la rueda de prensa también ha abordado su relación con el teatro clásico, al que ha definido como una fuente permanente de conocimiento sobre la condición humana, y ha reivindicado la vigencia de los textos del Siglo de Oro y de los grandes autores clásicos.

"Los clásicos tenían tiempo para observar cómo somos los seres humanos y escribieron muy bien sobre ello", ha señalado el actor.

Este jueves, el actor recibirá el Premio Corral de Comedias, uno de los reconocimientos más emblemáticos del Festival de Almagro, que distingue trayectorias relevantes vinculadas a las artes escénicas y al teatro clásico. EFE

abc/cst/jlg

(foto) (vídeo)

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