Nacho y Manuel Elvira, a tres golpes de la cabeza tras la primera jornada del BMW Open

Redacción Deportes, 2 jul (EFE).- Los hermanos cántabros Nacho y Manuel Elvira entregaron este jueves sendas tarjetas de 67 golpes (5 bajo par), tres más que el dúo de primeros líderes del BMW International Open, que se juega en el Golfclub München Eichenried de Múnich (Alemania), integrado por los sudafricanos Hennie du Plessis y Jayden Schaper.

Du Plessis y Schaper comandan la tabla con 64 golpes y tienen por detrás, a sólo un impacto, a su compatriota JC Ritchie y el australiano Anthony Quayle.

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Nacho y Manuel Elvira son los mejores españoles, a tres golpes de Du Plessis y Schaper. Con un impacto más (68) marchan Alfredo García-Heredia, Sebastián García y Alejandro del Rey. Eugenio Chacarra, reciente ganador en Italia, empezó con el par (72). EFE