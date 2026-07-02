Moncloa confía en que Mercedes González dará explicaciones ante la Justicia tras ser imputada en el 'caso Leire Díez'

El Gobierno está convencido de que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, dará explicaciones ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que la ha imputado en el 'caso Leire Díez' por delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia.

En ese sentido, fuentes de Moncloa dan por hecho que dará "las explicaciones pertinentes ante la Justicia" como consideran que viene haciendo desde el primer día que estalló el caso y como, dicen, "demostró en su comparecencia en el Senado" el pasado 16 de junio.

PUBLICIDAD

De este modo pretenden trasladar un mensaje de "tranquilidad" tras esta última decisión de la Audiencia Nacional que suma un nuevo alto cargo del Gobierno a la lista de investigados en causas judiciales. "Total normalidad y transparencia porque no hay nada que ocultar", apuntan.

SÁNCHEZ Y MARLASKA LA RESPALDAN

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya trasladó su respaldo a González, después de conocerse que mantuvo varias reuniones con la exmilitante Leire Díez, la llamada 'fontanera' del PSOE, acusada de participar en una trama para obstaculizar investigaciones judiciales que afectan a los socialistas.

PUBLICIDAD

El pasado 5 de junio, desde Montenegro, Sánchez dijo que la directora de la Guardia Civil ya había dado explicaciones por esos encuentros --negados en primera instancia por el Ejecutivo--, trasladó la confianza en su profesionalidad y honestidad y dijo que estaba haciendo un trabajo "muy positivo" al frente de la institución.

Este mismo jueves su superior directo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le trasladó su confianza y aseguró que seguirá desempeñando sus funciones como hasta ahora. Los investigadores, sin embargo, consideran que Leire Díez se valió de su relación con González para llevar a cabo sus objetivos, es decir actuar contra varios agentes.

PUBLICIDAD

SE REUNIÓ VARIAS VECES CON 'LA FONTANERA'

El Gobierno se remite a la comparecencia de González ante la Cámara Alta, en la que negó haber participado en una trama contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para sancionar a agentes que participaban en las investigaciones al Gobierno y el PSOE. "Nunca jamás", señaló entonces.

PUBLICIDAD

"No he tomado nunca ninguna medida contra ningún agente de la UCO ni de la Guardia Civil para alterar investigaciones que afecten al Gobierno" dijo ante los senadores que la interrogaron. No obstante admitió haberse reunido en dos ocasiones con Leire Díez, aunque nunca en dependencias oficiales. En una de ellas, esta le pidió restituir en su puesto anterior al agente Rubén Villalba aunque ella se negó.