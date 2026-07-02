Espana agencias

Josu Ternera queda absuelto en el último juicio que tenía pendiente en Francia

Guardar
Google icon

París, 2 jul (EFE).- El Tribunal de Apelación de París ha absuelto este jueves al histórico dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, en el último proceso que tenía pendiente en Francia, lo que abre la perspectiva para su entrega a España.

La presidenta del tribunal se ha limitado a dar el dictamen absolutorio a Josu Ternera, que había acudido a la audiencia con sus abogados, después de recordar que la acusación que pesaba sobre él era por pertenencia a una organización terrorista por el periodo que iba desde el 20 de diciembre de 2002 hasta mayo de 2005.

PUBLICIDAD

En este proceso, que se celebró en abril, se le juzgó por formar parte de ETA desde que huyó de España, cuando era miembro del Parlamento Vasco para escapar de las investigaciones que se estaban llevando a cabo en 2002 para aclarar si había estado implicado en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza.

Los principales elementos de prueba en su contra eran las trazas de ADN y las huellas que dejó a su paso por dos pisos francos de ETA en Lourdes y en Villeneuve sur Lot en los que vivieron el que era entonces jefe militar de la organización terrorista, Peio Eskisabel, y su lugarteniente, José Manuel Ugartemendía, que fueron capturados a finales de abril de 2005. EFE

PUBLICIDAD

ac/rml/lml

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

El campo español es un 55% más competitivo que el europeo, pero paga peores salarios: los costes laborales son un 31% más bajos que la media comunitaria

El Observatorio agroalimentario plantea que mejorar los sueldos puede ayudar a atraer trabajadores y garantizar el relevo

El campo español es un 55% más competitivo que el europeo, pero paga peores salarios: los costes laborales son un 31% más bajos que la media comunitaria

Ensalada cantonal o ensalada de ahumados, la receta veraniega típica de Cartagena y desconocida en el resto de España

Esta refrescante ensalada de ahumados es tradicional de la Región de Murcia y es ideal para solucionarnos una cena de verano

Ensalada cantonal o ensalada de ahumados, la receta veraniega típica de Cartagena y desconocida en el resto de España

Apagan el Gran Colisionador de Hadrones, pero no es para siempre: cuatro años de mejoras para desentrañar los misterios de la materia

Esta máquina científica, la más grande y poderosa del mundo, ya descubrió el bosón de Higgs en 2012, lo que permitió cerrar el modelo estándar de la física y resolver una pregunta fundamental sobre el origen de la masa

Apagan el Gran Colisionador de Hadrones, pero no es para siempre: cuatro años de mejoras para desentrañar los misterios de la materia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Guardias civiles exigen la dimisión “inmediata” de su directora y el cese del DAO tras sus imputaciones en el caso Leire Díez

Guardias civiles exigen la dimisión “inmediata” de su directora y el cese del DAO tras sus imputaciones en el caso Leire Díez

La razón por la que Vito Quiles está en busca y captura: un “bulo” sobre un asesor de Hacienda motivó la orden judicial

Aerolíneas y aeropuertos piden a la UE que suspenda el nuevo sistema de control de seguridad de pasajeros: colas eternas y aviones con asientos vacíos

El juez del ‘caso Leire’ imputa a la directora y al DAO de la Guardia Civil por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia

La jueza archiva la causa contra Miguel Ángel Rodríguez por presunta revelación de secretos

ECONOMÍA

El campo español es un 55% más competitivo que el europeo, pero paga peores salarios: los costes laborales son un 31% más bajos que la media comunitaria

El campo español es un 55% más competitivo que el europeo, pero paga peores salarios: los costes laborales son un 31% más bajos que la media comunitaria

La inmigración ayuda, pero no resuelve el problema del envejecimiento: incluso con récord de llegadas, el déficit de pensiones puede llegar al 8,5% del PIB en 2050

Manuel Heredia, un mozo de almacén que vive en la calle pese a cobrar 1.200 euros: “Prefiero poder comer que estar en una habitación y no hacerlo”

Compartir piso reduce la soledad, pero daña la salud: los que conviven sin pareja están peor que los que viven solos

Iryo se une a la tendencia del pago a plazos en el transporte y permitirá financiar sus viajes en tren

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el partido de España contra Austria: la Selección se juega seguir en el Mundial 2026 y avanzar a octavos de final

A qué hora y dónde ver el partido de España contra Austria: la Selección se juega seguir en el Mundial 2026 y avanzar a octavos de final

España - Austria, en directo: última hora del Mundial 2026 y de cómo la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ tras superar como líder la fase de grupos

España busca la fórmula para anular a Austria y su ‘Gegenpressing’ o presión alta y sellar el pase a octavos de final del Mundial

Llega la hora de Lamine

Bélgica remonta ante Senegal y se clasifica a los octavos del Mundial 2026 con un penalti en el último minuto de la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo