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Inglaterra recurrirá a la "ventana de las 36 horas" para mitigar el efecto de la altura

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Dallas (EE.UU.), 2 jul (EFE).- La selección inglesa limitará al máximo su estancia en Ciudad de México para mitigar al máximo los efectos de la altura de la capital mexicana, donde el próximo domingo se enfrentará a México, en el estadio Azteca.

"La altitud es una gran desventaja porque es imposible adaptarse en cuatro días, pero encontraremos respuestas", dijo el técnico de la selección inglesa, el alemán Thomas Tuchel, tras imponerse a la RD Congo, gracias a dos goles de Harry Kane en Atlanta.

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La selección inglesa regresó a su cuartel general en Kansas City, para priorizar la recuperación de los jugadores después de un partido que les llevó al límite.

Inglaterra ha apostado por recurrir a la "ventana de 36 horas" el tiempo en el que el cuerpo aún no sufre de forma severa las consecuencias de jugar en altura.

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El conjunto de los Tres Leones jugó en Atlanta, a unos 300 metros de altitud, y pasará a los 2.220 metros de Ciudad de México, lo que consideran que da una gran ventaja a los jugadores de Javier Aguirre.

Para limitar las consecuencias de la hipoxia, Inglaterra viajará el viernes a última hora de la tarde y se instalará por la noche en la capital mexicana. El sábado hará un entrenamiento ligero en la Cantera Pumas y el domingo disputará el partido de octavos de final del Mundial 2026 ante México a las 18:00 hora local (00.00 GMT).

México ha ganado los tres partidos que ha disputado en este Mundial en el Azteca, ante equipos que utilizaron distintas estrategias para limitar los efectos de la altura.

Sudáfrica se concentró 10 días antes a una altura superior, en Pachuca (a 2.460 metros). Perdió 2-0. La República Checa apuró hasta la víspera y fue derrotada por 3-0 y Ecuador, que tuvo un complicado desplazamiento de 9 horas y denunció que los aficionados mexicanos perturbaron el sueño de sus jugadores, perdió también por 2-0. EFE

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