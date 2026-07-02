Feijóo dice que está ultimado el pacto con Vox en Andalucía y solo falta concretar "responsabilidades" en el Gobierno

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que está "ultimado" el pacto entre PP y Vox para investir a Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía y ha añadido que ahora "lo que hace falta es concretar qué responsabilidades va a tener el socio minoritario en un Gobierno de futuro".

Así se ha pronunciado Feijóo en su intervención en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, a pocas horas de que se produzca la segunda votación en el Parlamento andaluz para poder investir a Moreno presidente.

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Al ser preguntado expresamente si ese acuerdo con Vox está cerrado como se dice en los mentideros periodísticos, Feijóo ha respondido: "Si los mentideros dicen una cosa, para que voy yo a desmentir lo que dicen los mentideros. Yo no lo sé. Sí sé que el acuerdo programático, el acuerdo de contenidos, el acuerdo de principios, sí está ultimado".

Dicho esto, ha señalado que ahora, como "pasa siempre en los gobiernos de coalición", "lo que hace falta es concretar qué responsabilidades va a tener el socio minoritario en un Gobierno de futuro". "Y creo que esto es exactamente lo que se está ventilando", ha manifestado, para añadir que ayer mantuvo una conversación con el presidente de la Junta.

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