Exteriores concede el premio Isabel Oyarzábal a la activista paquistaní Malala Yousafzai

Madrid, 2 jul (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores ha concedido este jueves el premio Isabel Oyarzábal, en su segunda edición, a la reconocida activista paquistaní, Malala Yousafzai, que lucha por los derechos humanos y los derechos de las mujeres y niñas.

Malala Yousafzai, que, con 17 años de convirtió en la persona más joven en recibir el premio Nobel de la Paz (2014), fundó la organización Malala Fund, centrada en garantizar doce años de educación "gratuita, segura y de calidad" para todas las niñas, según un comunicado de Exteriores.

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Su liderazgo y compromiso, han consolidado a Yousafzai "como una de las principales voces globales en favor de la igualdad y la justicia social" y, en la actualidad, destaca su campaña a favor de la tipificación de los crímenes de género o apartheid de género.

Este galardón se instauró en 2025 con el propósito de "reconocer y visibilizar" la destacada contribución de mujeres que impulsan una acción internacional comprometida con la igualdad de género, la justicia social y la cooperación internacional, según ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha felicitado a la activista paquistaní por este premio.

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Un premio que lleva el nombre de Isabel Oyarzábal (1878–1974), pionera del feminismo español y primera mujer embajadora de España. EFE