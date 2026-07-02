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España agranda su botín con dos platas y un bronce

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Redacción deportes, 2 jul (EFE).- La delegación española siguió agrandando este jueves su botín en los Europeos júnior de natación artística que de disputan en Múnich y contabiliza ya cinco medallas en dos jornadas de competición tras colgarse dos medallas de platas y una de bronce.

Si en la final del dúo mixto libre los españoles Arlet Arnan y Eneko Sánchez lograron  dar la sorpresa y arrebatar la medalla de oro a Alina Rumiantseva y Zakhar Trofimov, este jueves nada pudo impedir a la pareja rusa, que compite bajo bandera neutral, subir a lo más alto del podio en la final de la rutina técnica.

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De nada le sirvió al dúo español, en el que este jueves Eneko Sánchez formó pareja con Martina García, superar con holgura los doscientos puntos -218,4416- ante la sensacional actuación de los rusos Rumiantseva y Trofimov que no estaban dispuestos a que nada ni nadie les impidiese revalidar el oro que conquistaron el pasado año en Atenas.

Tal y como reflejaron los 224,2434 puntos, casi seis unidades más que la pareja española, con los que les calificaron los jueces para liderar un podio que completaron loos italianos Ginevra Marchetti y Gabriele Minak, bronce con una puntuación de 195,4750.

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Igualmente tuvo que 'conformarse' el conjunto español en la final de la rutina técnica por equipos, donde nuevamente fue superado por Rusia, que acumula ya cuatro oros en estos Europeos.

El equipo español, integrado Naia Álvarez, Sandra Anaya, Rocío Calle, Liliy-Lorna Gualtieri, Marta Huidobro, Judith Simo, Daniela Suárez y Daniela Velázquez, ocupó el segundo escalón del podio con un total de 274,6542 puntos.

 Seis unidades menos que Rusia, que compite en la capital bávara bajo la denominación de Deportistas Neutrales Individuales, que se coronó nuevo campeón continental con una puntuación de 280,6967.

Un escalón más abajo en el podio concluyó su actuación en la final de solo libre la alicantina Naia Álvarez que se colgó la medalla de bronce con una calificación de 252,4413 puntos.

Nota insuficiente para que la de Santa Pola, de 17 años, pudiese discutir la victoria a la rusa Ekaterina Shtatnova que se impuso una puntuación de 272,4036, casi veinte unidades más que la española.

Más cerca finalizó Naia Álvarez, que también fue tercera en la ronda preliminar, de la italiana Ginevra Marchetti que se colgó la medalla de plata con una nota de 255,9338 unidades, tres puntos y medio más que la española. EFE

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