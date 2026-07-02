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Endrick, sobre su futura paternidad: "Quiero que mi hijo conozca al Endrick persona"

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Basking Ridge (EE.UU.), 2 jul (EFE).- Endrick, delantero de la selección brasileña, afirmó este jueves que está "contando las horas" para que nazca su hijo, a quien espera darle a conocer al "Endrick persona y no al Endrick jugador".

"Es un honor, estoy agradecido a Dios por haberme enviado una familia maravillosa, que es mi esposa y ahora mi hijo. Estoy contando las horas para que llegue y lo pueda abrazar", dijo el atacante de 19 años en una rueda de prensa en el hotel de concentración de la Canarinha, en Basking Ridge (Estados Unidos).

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Endrick, concentrado con la absoluta para el partido de octavos de final del Mundial 2026 del domingo contra Noruega, está casado con la 'influencer' y modelo brasileña Gabriely Miranda, con la que espera su primer hijo.

"Si Dios quiere, cuando nazca, le contaré historias maravillosas para que pueda conocer un poco a su padre, pero que no sean sobre el fútbol, que sean historias de mi vida para que conozca al Endrick persona y no al Endrick jugador, que pueda conocerme bien", confesó.

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"Solo cuando vaya creciendo, que vaya viendo las cosas que su padre hacía (sobre el terreno de juego)", añadió.

El atacante de la 'Seleção', de profunda fe religiosa, nació en la humilde localidad de Taguatinga, en el Distrito Federal de Brasilia, aunque se crió en el municipio de Valparaíso de Goiás para después mudarse a São Paulo para alistarse al Palmeiras.

Endrick también habló de su proximidad con Neymar en la concentración brasileña y reveló que tiene una "relación muy buena" con el 10 del Santos, con el que bromea, juega a las cartas e intercambia impresiones, según reveló.

"Voy a intentar extraer lo máximo de Ney para aplicarlo a mi carrera", expresó el exjugador del Olympique de Lyon.

Por otro lado, Endrick se refirió a Raphinha, extremo del FC Barcelona, como otro de los jugadores "importantísimos" de la selección brasileña y lamentó que haya estado lesionado los últimos días por unos dolores en la región posterior del muslo derecho.

"Es un monstruo y sentimos mucho su baja. Espero que vuelva pronto, tuvo mala suerte con esa lesión. Debe estar como loco por volver. Está trabajando por la mañana, por la tarde y por la noche para poder volver lo más rápido posible", reveló. EFE

(vídeo)

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