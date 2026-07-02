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El PSOE mantiene su confianza en la directora de la Guardia Civil tras su imputación

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Madrid, 2 jul (EFE).- La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha dicho este jueves que la formación mantiene su confianza en la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, tras haber sido imputada en el caso Leire, y ha pedido defender su presunción de inocencia.

En una entrevista en la Sexta recogida por EFE, Mínguez ha pedido tiempo para que González, de quien ha dicho que desarrolla una "excelente labor" en su cargo, se pueda defender y ha insistido en que su formación siempre va a respetar los tiempos de la Justicia.

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"Ella ha dicho que se ha tomado unos cafés" con Leire Díez, ha defendido la socialista, para quien estos encuentros son algo "muy diferente" a mantener reuniones formales.

Así, ha defendido que González no forma parte de una "trama" como la que hubo en el PP con la Kitchen, según ha dicho, y al mismo tiempo ha lamentado el archivo hoy de la causa contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, por difundir datos de dos periodistas.

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Un caso que ha comparado con el del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz a quien se le condenó, a su juicio, "casi por lo mismo" por lo que se investigaba a Rodríguez.

"Pedimos que los ciudadanos de la calle puedan entender las resoluciones judiciales", ha declarado al apuntar también a que los audios de la exdirigente del PP María Dolores de Cospedal no se han tenido en cuenta en el juicio de la Kitchen así como el "M.Rajoy".

Mínguez ha subrayado que el PSOE actúa contra quienes cometen actos que van contra los valores del partido, como los exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán, cuando hay "base legal" y "pruebas evidentes", y ha incidido en que seguirán defendiendo la presunción de inocencia "de muchos compañeros".

Asimismo, ha subrayado que el PSOE sigue confiando en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero después de que la Abogacía del Estado se haya personado en nombre de Hacienda en su causa.

Para la socialista, es algo normal porque se está investigando un posible delito fiscal. EFE

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