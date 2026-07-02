El museo de Bellas Artes de València recopila las influencias que encumbraron a Rubens

València, 2 jul (EFE).- El museo de Bellas Artes de València recompone una de las facetas menos conocida del maestro del barroco flamenco Peter Paul Rubens, la de su formación en los talleres de Tobias Verhaecht, Adam van Noort y Otto van Veen hasta su admisión como maestro en el Gremio de San Lucas de Amberes en 1598 y su posterior trabajo para la corte, que fue el germen de esta figura universal del arte.

La muestra 'Rubens. El florecimiento de un genio' ofrece a partir de 61 obras (14 de ellas originales del artista y tres reproducciones), cedidas por quince instituciones nacionales y once internacionales, una visión panorámica sobre las primeras influencias y el ambiente que rodeó al joven Rubens aprendiz en la ciudad portuaria de Amberes.

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Se trata de "una faceta poco estudiada porque es previa a esas composiciones grandilocuentes y llenas de colorido y movimiento que identificamos en su obra", ha señalado el director del Museo de Bellas Artes de València, Pablo González, durante la presentación a la prensa de la exposición, que puede visitarse hasta el 4 de octubre.

Por primera vez, los visitantes podrán conocer el entorno cultural y artístico del Amberes que Rubens frecuentó durante las últimas décadas del siglo XVI, a través de obras asociadas a algunas de las principales personalidades artísticas de la ciudad, como Maerten de Vos, Willem Key, Adriaen Thomasz, Key, Crispijn van den Broeck y Pieter Pourbus II.

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También permitirá ver obras de Adam van Noort en una institución pública española y el mayor grupo de pinturas de Otto van Veen reunido en un contexto expositivo, yendo más allá de los libros de emblemas, por los que es principalmente conocido.

Estos dos maestros fueron los que más influyeron en el Rubens joven, "que no empieza a soltarse hasta que llega a Italia, a partir de 1600, donde ya encuentra la forma en la que está más cómodo como artista", ha explicado Ana Diéguez-Rodríguez, comisaria de la muestra.

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La exposición incluye además varios descubrimientos notables y préstamos excepcionales, entre ellos las pinturas de la serie de 'La Creación' de Pietro Facchetti, cuya restauración se atribuye a Rubens, tras los daños durante su traslado desde Mantua a la corte de Felipe III en Valladolid.

También un boceto al óleo para el altar mayor de la Chiesa Nuova de Roma, una obra prácticamente desconocida para el público español, y la posible identificación, dentro de un fragmento conservado, de parte de la composición perdida de 'La continencia de Escipión' de Rubens.

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"La gran virtud de esta muestra es que permite, además del disfrute estético, profundizar en el artista" conociendo su contexto y en el germen de su arte, que "habla de la belleza de las emociones", destaca Diéguez-Rodríguez.

La presentación de la exposición ha contado con la asistencia de la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, y del embajador de Bélgica en España, Didier Nagant de Deuxchaisnes, quien ha celebrado este "ambicioso proyecto" que reconstruye los inicios de Rubens y aborda su faceta diplomática y "el papel del arte en las relaciones internacionales".

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Las obras han sido cedidas por instituciones internacionales como el Ashmolean Museum de Oxford; la Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste Wien; el Museo Albertina de Viena; la Catedral de Nuestra Señora de Amberes; el MAH Musée d'art et d'histoire, Ciudad de Ginebra (Suiza); M-Leuven Museum, Lovaina; Museo di Palazzo Ducale di Mantova (Italia) y The Phoebus Foundation (Bélgica).

También hay piezas procedentes de entidades culturales españolas como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid; la Biblioteca Nacional de España; la Colección Casa de Alba de Madrid; la Colección Epiarte (España); del Museu Nacional d'Art de Catalunya de Barcelona; Museo Nacional del Prado; Museo Nacional Thyssen-Bornemisza; Patrimonio Nacional. Colecciones Reales (España) y de San Telmo Museoa, Donostia-San Sebastián. EFE

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