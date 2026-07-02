Espana agencias

El museo de Bellas Artes de València recopila las influencias que encumbraron a Rubens

Guardar
Google icon

València, 2 jul (EFE).- El museo de Bellas Artes de València recompone una de las facetas menos conocida del maestro del barroco flamenco Peter Paul Rubens, la de su formación en los talleres de Tobias Verhaecht, Adam van Noort y Otto van Veen hasta su admisión como maestro en el Gremio de San Lucas de Amberes en 1598 y su posterior trabajo para la corte, que fue el germen de esta figura universal del arte.

La muestra 'Rubens. El florecimiento de un genio' ofrece a partir de 61 obras (14 de ellas originales del artista y tres reproducciones), cedidas por quince instituciones nacionales y once internacionales, una visión panorámica sobre las primeras influencias y el ambiente que rodeó al joven Rubens aprendiz en la ciudad portuaria de Amberes.

PUBLICIDAD

Se trata de "una faceta poco estudiada porque es previa a esas composiciones grandilocuentes y llenas de colorido y movimiento que identificamos en su obra", ha señalado el director del Museo de Bellas Artes de València, Pablo González, durante la presentación a la prensa de la exposición, que puede visitarse hasta el 4 de octubre.

Por primera vez, los visitantes podrán conocer el entorno cultural y artístico del Amberes que Rubens frecuentó durante las últimas décadas del siglo XVI, a través de obras asociadas a algunas de las principales personalidades artísticas de la ciudad, como Maerten de Vos, Willem Key, Adriaen Thomasz, Key, Crispijn van den Broeck y Pieter Pourbus II.

PUBLICIDAD

También permitirá ver obras de Adam van Noort en una institución pública española y el mayor grupo de pinturas de Otto van Veen reunido en un contexto expositivo, yendo más allá de los libros de emblemas, por los que es principalmente conocido.

Estos dos maestros fueron los que más influyeron en el Rubens joven, "que no empieza a soltarse hasta que llega a Italia, a partir de 1600, donde ya encuentra la forma en la que está más cómodo como artista", ha explicado Ana Diéguez-Rodríguez, comisaria de la muestra.

La exposición incluye además varios descubrimientos notables y préstamos excepcionales, entre ellos las pinturas de la serie de 'La Creación' de Pietro Facchetti, cuya restauración se atribuye a Rubens, tras los daños durante su traslado desde Mantua a la corte de Felipe III en Valladolid.

También un boceto al óleo para el altar mayor de la Chiesa Nuova de Roma, una obra prácticamente desconocida para el público español, y la posible identificación, dentro de un fragmento conservado, de parte de la composición perdida de 'La continencia de Escipión' de Rubens.

"La gran virtud de esta muestra es que permite, además del disfrute estético, profundizar en el artista" conociendo su contexto y en el germen de su arte, que "habla de la belleza de las emociones", destaca Diéguez-Rodríguez.

La presentación de la exposición ha contado con la asistencia de la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, y del embajador de Bélgica en España, Didier Nagant de Deuxchaisnes, quien ha celebrado este "ambicioso proyecto" que reconstruye los inicios de Rubens y aborda su faceta diplomática y "el papel del arte en las relaciones internacionales".

Las obras han sido cedidas por instituciones internacionales como el Ashmolean Museum de Oxford; la Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste Wien; el Museo Albertina de Viena; la Catedral de Nuestra Señora de Amberes; el MAH Musée d'art et d'histoire, Ciudad de Ginebra (Suiza); M-Leuven Museum, Lovaina; Museo di Palazzo Ducale di Mantova (Italia) y The Phoebus Foundation (Bélgica).

También hay piezas procedentes de entidades culturales españolas como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid; la Biblioteca Nacional de España; la Colección Casa de Alba de Madrid; la Colección Epiarte (España); del Museu Nacional d'Art de Catalunya de Barcelona; Museo Nacional del Prado; Museo Nacional Thyssen-Bornemisza; Patrimonio Nacional. Colecciones Reales (España) y de San Telmo Museoa, Donostia-San Sebastián. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El enemigo del Imperio Romano estaba dentro de su frontera: un estudio descubre que los soldados del Muro de Adriano estaban plagados de parásitos intestinales

El análisis de los sedimentos extraídos de las letrinas evidencia que en el fuerte vivían familias que estuvieron igualmente expuestas a esta infección

El enemigo del Imperio Romano estaba dentro de su frontera: un estudio descubre que los soldados del Muro de Adriano estaban plagados de parásitos intestinales

El precio de la vivienda en España sube más del doble que la media de la UE y es el quinto país donde más se encarece

Las casas españolas suben un 12,8% en un año, mientras los alquileres continúan al alza y alcanzan nuevos máximos, según Eurostat

El precio de la vivienda en España sube más del doble que la media de la UE y es el quinto país donde más se encarece

Kate Middleton se convierte en la taquillera de Wimbledon: cobra y escanea las entradas mientras atrapa las miradas con su traje de lino azul

La princesa de Gales se ha mostrado cercana con los aficionados en su papel de patrona del All England Club

Kate Middleton se convierte en la taquillera de Wimbledon: cobra y escanea las entradas mientras atrapa las miradas con su traje de lino azul

Caos en los supermercados de Francia por la venta de aires acondicionados: colas, altercados e intervención policial

La inminente llegada de una nueva ola de calor ha desatado una carrera por hacerse con uno de los 200.000 ventiladores puestos a la venta

Caos en los supermercados de Francia por la venta de aires acondicionados: colas, altercados e intervención policial

La discreta mujer de Pablo Motos reaparece junto a los colaboradores de ‘El Hormiguero’ para celebrar el final de temporada con una barbacoa desde el plató

La coordinadora de guiones del programa, Laura Llopis ha festejado junto al resto del equipo su éxito anual

La discreta mujer de Pablo Motos reaparece junto a los colaboradores de ‘El Hormiguero’ para celebrar el final de temporada con una barbacoa desde el plató
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia francesa absuelve al exetarra Josu Ternera en su última causa pendiente y allana el camino para su entrega a España

La Justicia francesa absuelve al exetarra Josu Ternera en su última causa pendiente y allana el camino para su entrega a España

Guardias civiles exigen la dimisión “inmediata” de su directora y el cese del DAO tras sus imputaciones en el caso Leire Díez

La razón por la que Vito Quiles está en busca y captura: un “bulo” sobre un asesor de Hacienda motivó la orden judicial

Aerolíneas y aeropuertos piden a la UE que suspenda el nuevo sistema de control de seguridad de pasajeros: colas eternas y aviones con asientos vacíos

El juez del ‘caso Leire’ imputa a la directora y al DAO de la Guardia Civil por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia

ECONOMÍA

El precio de la vivienda en España sube más del doble que la media de la UE y es el quinto país donde más se encarece

El precio de la vivienda en España sube más del doble que la media de la UE y es el quinto país donde más se encarece

El campo español es un 55% más competitivo que el europeo, pero paga peores salarios: los costes laborales son un 31% más bajos que la media comunitaria

La inmigración ayuda, pero no resuelve el problema del envejecimiento: incluso con récord de llegadas, el déficit de pensiones puede llegar al 8,5% del PIB en 2050

Manuel Heredia, un mozo de almacén que vive en la calle pese a cobrar 1.200 euros: “Prefiero poder comer que estar en una habitación y no hacerlo”

Compartir piso reduce la soledad, pero daña la salud: los que conviven sin pareja están peor que los que viven solos

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el partido de España contra Austria: la Selección se juega seguir en el Mundial 2026 y avanzar a octavos de final

A qué hora y dónde ver el partido de España contra Austria: la Selección se juega seguir en el Mundial 2026 y avanzar a octavos de final

España - Austria, en directo: última hora del Mundial 2026 y de cómo la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ tras superar como líder la fase de grupos

España busca la fórmula para anular a Austria y su ‘Gegenpressing’ o presión alta y sellar el pase a octavos de final del Mundial

Llega la hora de Lamine

Bélgica remonta ante Senegal y se clasifica a los octavos del Mundial 2026 con un penalti en el último minuto de la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo