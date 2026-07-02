El mercado laboral ha ganado 160.000 afiliados con la regularización extraordinaria

Madrid, 2 jul (EFE).- El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha detallado este jueves que, a 30 de junio, se han registrado 159.097 afiliados más a la Seguridad Social como consecuencia del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes.

En una rueda de prensa para hacer balance del proceso de regularización extraordinaria, Suárez ha señalado que se trata de una "foto" a esa fecha y que son "datos provisionales", ya que el proceso sigue en marcha.

PUBLICIDAD

En cuanto al tipo de empleo en el que se encuentran, la Seguridad Social ha detallado que las personas regularizadas que se han dado de alta se encuadran mayoritariamente en el régimen general de la Seguridad Social (83,4 %).

En el sistema especial agrario se han dado el 7,9 % de las altas (12.517); en autónomos, el 4,7 % (7.456); y en empleadas de hogar, el 4 % (6.285).

PUBLICIDAD

Por tipo de contrato, el indefinido es la modalidad que predomina entre las nuevas altas (77,3 %), si bien es inferior al conjunto del total de afiliados extranjeros procedentes de países no comunitarios, que es de un 86,1 %.

El 22,7 % (30.101 altas) restante ha entrado con contratos temporales.

Por tipo de actividad, las secciones que concentran el mayor número de altas son hostelería (38.776), comercio (20.195), actividades administrativas (19.327) y construcción (18.310).

"Una de las claves del dinamismo del mercado laboral en España es la aportación de los extranjeros", ha destacado Suárez, que ha evitado hacer una proyección del impacto total de este proceso en el mercado laboral.

PUBLICIDAD

Suárez ha recordado que el empleo extranjero viene creciendo con fuerza en los últimos años, una tendencia que se ha acentuado en los últimos meses.

En mayo la afiliación extranjera sumó 111.000 de un total de 231.975 nuevos empleos, y en junio, 86.630 de un total de 128.533, hasta llevar al mercado laboral a un récord de 22,46 millones de cotizantes.

PUBLICIDAD

"Este proceso va a suponer una inyección de nuevos empleos y fortalecimiento del mercado de trabajo", ha insistido Suárez, que ha recordado que el total del empleo extranjero supera los 3,4 millones y ya suponen más del 15 % del total de ocupados.

El plazo de presentación de solicitudes para la regularización extraordinaria ha concluido con 1.174.978 recibidas y 609.737 expedientes tramitados, lo que conlleva un permiso temporal para residir y trabajar en España, mientras que se han resuelto de forma definitiva en torno a 11.000.

PUBLICIDAD

En cuanto al perfil de las personas solicitantes, el Gobierno ha apuntado que el 87 % se encuentra en edad laboral (entre 16 y 64 años).

"La mayoría de solicitantes se van a incorporar a nuestro mercado laboral", ha destacado la Seguridad Social.

También ha detallado que el 84 % de las personas que están en proceso de regularización tienen competencia lingüística plena del español y en el caso de las comunidades autónomas con lengua cooficial conocen la lengua 40 %.

PUBLICIDAD

En cuanto al nivel formativo, el 67 % tiene educación postobligatoria: 43 % bachillerato o formación profesional y el 24% educación universitaria.EFE

(Foto) (Vídeo)