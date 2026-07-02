El incendio de Sena de Luna (León) ha arrasado ya más de 100 hectáreas

(Actualiza la NA4308 con la estimación de superficie arrasada y la evolución de las últimas horas)

León/Valladolid, 2 jul (EFE).- El incendio declarado desde ayer en el municipio leonés de Sena de Luna ha arrasado ya más de 100 hectáreas de terreno, aunque el operativo que trata de controlarlo tiene perimetrada una zona inaccesible que no se prevé que se vea superada, aunque se mantiene el índice de gravedad 1 (IGR-1).

PUBLICIDAD

Así lo ha pronosticado el jefe de jornada del Puesto de Mando de León, Víctor Fernández, quien ha detallado que el origen de este fuego se ubica en una cuneta de la A-66, en torno a las nueve de la noche del miércoles.

Se trata de una zona "muy inaccesible", según el responsable del operativo, lo que complicó las labores iniciales de control de las llamas, aunque a la vez se trata de una extensión "limitada y bastante confinada", por lo que confían en que las llamas queden dentro del perímetro trazado.

PUBLICIDAD

Víctor Fernández ha mostrado su confianza en que a lo largo de la noche los trabajos puedan dar fruto para controlar las llamas y que pueda quedar extinguido en las próximas horas.

Este incendio ha obligado a cortar uno de los carriles de la A-66, la Autovía de la Plata, para facilitar el acceso de los medios de extinción a la zona afectada.

PUBLICIDAD

En torno a las 15.20 horas de este jueves la Junta de Castilla y León ha elevado a índice de gravedad potencial 1 este fuego precisamente por esa afección al tráfico y por considerar que se tardarán más de doce horas en estabilizarlo.

Las autoridades han pedido a los conductores que extremen la precaución debido a la presencia de humo que reduce la visibilidad en algunos tramos por la proximidad del incendio a la que es la principal vía de comunicación entre León y Asturias, según ha informado este jueves la Subdelegación del Gobierno en León.

PUBLICIDAD

Por su parte el servicio de emergencias 1-1-2 ha avisado de un accidente vial con un herido en esa misma autopista, en el kilómetro 156, a las cinco de esta tarde, en el que la rueda de un camión del carril contrario ha golpeado el parabrisas de un vehículo cuyo ocupante ha precisado asistencia sanitaria.

Se recomienda a los conductores reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y atender en todo momento la señalización habilitada y las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil desplegados en el lugar.

PUBLICIDAD

Mientras continúan las tareas de extinción, las autoridades insisten en la necesidad de evitar desplazamientos innecesarios por la zona afectada y de seguir en todo momento las recomendaciones de los servicios de emergencia.

El fuego se declaró a las 21.08 horas del 1 de julio en el municipio de Sena de Luna, puerta de entrada al Parque Natural de Babia y Luna, y continúa activo.

PUBLICIDAD

La emergencia se produce en una zona de montaña situada en el entorno de la Reserva de la Biosfera de Babia, un territorio especialmente sensible desde el punto de vista ambiental y donde la evolución de los incendios suele estar condicionada por factores como el viento, la orografía y las altas temperaturas propias del verano. EFE

orv-rs/acm