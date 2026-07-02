El Gobierno canario activa desde hoy un servicio médico urgente en La Guaira (Venezuela)

Santa Cruz de Tenerife, 2 jul (EFE).- El Gobierno de Canarias activará desde este jueves un servicio médico de urgencia de medicina general en La Guaira para atender a los canarios y sus descendientes y a la población afectada por el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio en Venezuela.

Este nuevo recurso se pone en marcha a través de la Unión Canaria de Venezuela, en La Guaira, donde se ofrecerá atención sanitaria básica urgente y se habilitará también un servicio de información y consultas en la oficina descentralizada del Gobierno de Canarias ubicada en esas mismas instalaciones.

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La consulta contará con equipo médico y con una persona de apoyo encargada de orientar a las familias afectadas, resolver dudas y facilitar la coordinación con la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela.

La nota del Gobierno de Canarias indica que la puesta en marcha de este servicio forma parte del plan de actuación que el Ejecutivo autonómico está desarrollando para los próximos tres meses, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades más urgentes detectadas sobre el terreno, especialmente en las zonas más afectadas por los seísmos.

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Asimismo, el Gobierno de Canarias inició este miércoles la distribución de las primeras 200 ayudas de emergencia, compuestas por alimentos de primera necesidad, agua y medicación.

Estas ayudas han sido posibles gracias a las donaciones realizadas por particulares, empresas y entidades colaboradoras, y están siendo canalizadas a través de la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela hacia las familias y personas damnificadas.

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Además, en el plan diseñado por el Gobierno de Canarias está prevista la entrega de 100 bolsas de comida en zonas afectadas de Caracas, como El Paraíso y Catia, y otras 100 en La Guaira, en áreas como Tagoao, Las Salinas, Las Tunitas, Catia La Mar, Mosquera, Macuto, Caraballeda y Caribe.

El director general de Emigración del Gobierno de Canarias, José Téllez, ha afirmado que la consulta médica en La Guaira permitirá reforzar la atención urgente en una de las zonas más afectadas por el terremoto no solo desde el punto de vista sanitario, sino también para ofrecer acompañamiento y orientación a quienes necesitan saber a dónde acudir y cómo canalizar sus necesidades.

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La nota añade que el Gobierno de Canarias mantiene un seguimiento permanente de la situación en Venezuela a través de la Delegación del Ejecutivo autonómico en el país, las entidades canarias y las oficinas descentralizadas.

Esta red está permitiendo canalizar la información, detectar necesidades prioritarias y organizar los recursos disponibles para responder a la situación de emergencia que viven muchas familias en estos momentos, especialmente en La Guaira, Caracas y Miranda. EFE

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