El Banco de España aboga por redimensionar los servicios públicos a la población

Santander, 2 jul (EFE).- El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha defendido este jueves en Santander la aportación de la inmigración al mercado laboral del país y ha abogado por redimensionar los servicios públicos a la población.

"Está aumentando mucho la población en los últimos años y, por lo tanto, los servicios públicos tienen que redimensionarse a la población que hay en España. Eso hay que hacerlo con cuidado", ha afirmado.

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Escrivá se ha expresado así, a preguntas de los periodistas, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya advertido hoy en este mismo espacio del "impacto enorme" que puede tener en los servicios públicos el incremento de la población de los últimos años impulsado por la inmigración.

El exministro de Migraciones ha llamado a "tener cuidado con las cifras y con cómo se mezclan" porque, según ha dicho, la mayoría de los inmigrantes "estaban ya en la economía informal en España", trabajando y con acceso a los servicios públicos.

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En este sentido, ha apostado por que la inmigración lleve aparejadas políticas de acompañamiento para que la integración sea "adecuada y no genere presión sobre los servicios públicos". "Hay que redimensionarlos a la población que tiene el país", ha incidido.

Y ha asegurado que España tiene instrumentos normativos para lograr que este flujo de personas sea "regular, ordenado y seguro". "Y por ahí es por donde hay que poner el énfasis hacia delante", ha dicho.

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El gobernador del Banco de España ha destacado la importancia de la migración en el mercado laboral. Según ha dicho, en torno a la mitad de las puestos de trabajo creados en los últimos cinco años corresponden a inmigrantes.

Sin esa aportación, ha afirmado, "el empleo no hubiera crecido ni el mercado de trabajo se hubiera desenvuelto como lo ha hecho".

Además, ha advertido del "enorme" impacto que tendría un saldo migratorio cero en la economía y en el sostenimiento del Estado de Bienestar, ya que "España perdería el 20 por ciento de su fuerza laboral en 20 años".

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En este sentido, ha destacado la importancia de que el perfil de los migrantes sea lo más adecuado posible a las necesidades del mercado de trabajo y a las profesiones que hacen falta en España.

Escrivá ha atendido a los periodistas antes de un curso que organiza el banco central en la UIMP, acompañado de su rector, Ángel Pelayo.

En el marco de este curso, que en esta quinta edición aborda la problemática de la vivienda y el funcionamiento de las instituciones en esta materia, el gobernador del Banco de España mantendrá un diálogo con la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly. EFE

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