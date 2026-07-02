Espana agencias

El Banco de España aboga por redimensionar los servicios públicos a la población

Guardar
Google icon

Santander, 2 jul (EFE).- El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha defendido este jueves en Santander la aportación de la inmigración al mercado laboral del país y ha abogado por redimensionar los servicios públicos a la población.

"Está aumentando mucho la población en los últimos años y, por lo tanto, los servicios públicos tienen que redimensionarse a la población que hay en España. Eso hay que hacerlo con cuidado", ha afirmado.

PUBLICIDAD

Escrivá se ha expresado así, a preguntas de los periodistas, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya advertido hoy en este mismo espacio del "impacto enorme" que puede tener en los servicios públicos el incremento de la población de los últimos años impulsado por la inmigración.

El exministro de Migraciones ha llamado a "tener cuidado con las cifras y con cómo se mezclan" porque, según ha dicho, la mayoría de los inmigrantes "estaban ya en la economía informal en España", trabajando y con acceso a los servicios públicos.

PUBLICIDAD

En este sentido, ha apostado por que la inmigración lleve aparejadas políticas de acompañamiento para que la integración sea "adecuada y no genere presión sobre los servicios públicos". "Hay que redimensionarlos a la población que tiene el país", ha incidido.

Y ha asegurado que España tiene instrumentos normativos para lograr que este flujo de personas sea "regular, ordenado y seguro". "Y por ahí es por donde hay que poner el énfasis hacia delante", ha dicho.

El gobernador del Banco de España ha destacado la importancia de la migración en el mercado laboral. Según ha dicho, en torno a la mitad de las puestos de trabajo creados en los últimos cinco años corresponden a inmigrantes.

Sin esa aportación, ha afirmado, "el empleo no hubiera crecido ni el mercado de trabajo se hubiera desenvuelto como lo ha hecho".

Además, ha advertido del "enorme" impacto que tendría un saldo migratorio cero en la economía y en el sostenimiento del Estado de Bienestar, ya que "España perdería el 20 por ciento de su fuerza laboral en 20 años".

En este sentido, ha destacado la importancia de que el perfil de los migrantes sea lo más adecuado posible a las necesidades del mercado de trabajo y a las profesiones que hacen falta en España.

Escrivá ha atendido a los periodistas antes de un curso que organiza el banco central en la UIMP, acompañado de su rector, Ángel Pelayo.

En el marco de este curso, que en esta quinta edición aborda la problemática de la vivienda y el funcionamiento de las instituciones en esta materia, el gobernador del Banco de España mantendrá un diálogo con la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

El campo español es un 55% más competitivo que el europeo, pero paga peores salarios: los costes laborales son un 31% más bajos que la media comunitaria

El Observatorio agroalimentario plantea que mejorar los sueldos puede ayudar a atraer trabajadores y garantizar el relevo

El campo español es un 55% más competitivo que el europeo, pero paga peores salarios: los costes laborales son un 31% más bajos que la media comunitaria

Ensalada cantonal o ensalada de ahumados, la receta veraniega típica de Cartagena y desconocida en el resto de España

Esta refrescante ensalada de ahumados es tradicional de la Región de Murcia y es ideal para solucionarnos una cena de verano

Ensalada cantonal o ensalada de ahumados, la receta veraniega típica de Cartagena y desconocida en el resto de España

Apagan el Gran Colisionador de Hadrones, pero no es para siempre: cuatro años de mejoras para desentrañar los misterios de la materia

Esta máquina científica, la más grande y poderosa del mundo, ya descubrió el bosón de Higgs en 2012, lo que permitió cerrar el modelo estándar de la física y resolver una pregunta fundamental sobre el origen de la masa

Apagan el Gran Colisionador de Hadrones, pero no es para siempre: cuatro años de mejoras para desentrañar los misterios de la materia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Guardias civiles exigen la dimisión “inmediata” de su directora y el cese del DAO tras sus imputaciones en el caso Leire Díez

Guardias civiles exigen la dimisión “inmediata” de su directora y el cese del DAO tras sus imputaciones en el caso Leire Díez

La razón por la que Vito Quiles está en busca y captura: un “bulo” sobre un asesor de Hacienda motivó la orden judicial

Aerolíneas y aeropuertos piden a la UE que suspenda el nuevo sistema de control de seguridad de pasajeros: colas eternas y aviones con asientos vacíos

El juez del ‘caso Leire’ imputa a la directora y al DAO de la Guardia Civil por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia

La jueza archiva la causa contra Miguel Ángel Rodríguez por presunta revelación de secretos

ECONOMÍA

El campo español es un 55% más competitivo que el europeo, pero paga peores salarios: los costes laborales son un 31% más bajos que la media comunitaria

El campo español es un 55% más competitivo que el europeo, pero paga peores salarios: los costes laborales son un 31% más bajos que la media comunitaria

La inmigración ayuda, pero no resuelve el problema del envejecimiento: incluso con récord de llegadas, el déficit de pensiones puede llegar al 8,5% del PIB en 2050

Manuel Heredia, un mozo de almacén que vive en la calle pese a cobrar 1.200 euros: “Prefiero poder comer que estar en una habitación y no hacerlo”

Compartir piso reduce la soledad, pero daña la salud: los que conviven sin pareja están peor que los que viven solos

Iryo se une a la tendencia del pago a plazos en el transporte y permitirá financiar sus viajes en tren

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el partido de España contra Austria: la Selección se juega seguir en el Mundial 2026 y avanzar a octavos de final

A qué hora y dónde ver el partido de España contra Austria: la Selección se juega seguir en el Mundial 2026 y avanzar a octavos de final

España - Austria, en directo: última hora del Mundial 2026 y de cómo la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ tras superar como líder la fase de grupos

España busca la fórmula para anular a Austria y su ‘Gegenpressing’ o presión alta y sellar el pase a octavos de final del Mundial

Llega la hora de Lamine

Bélgica remonta ante Senegal y se clasifica a los octavos del Mundial 2026 con un penalti en el último minuto de la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo