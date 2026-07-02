Espana agencias

El argentino Nico Laprovittola, octava baja confirmada en el Barça para el próximo curso

Guardar
Google icon

Barcelona, 2 jul (EFE).- El Barça ha anunciado este jueves que el base argentino Nico Laprovittola no continuará en el equipo la próxima temporada, con lo que ya son ocho las bajas confirmadas en la plantilla azulgrana para el curso 2026-27.

Laprovittola, de 36 años, finalizaba contrato este 30 de junio y no tenía ninguna oferta de renovación sobre la mesa, como él mismo desveló durante el 'play-off'.

PUBLICIDAD

El argentino ha sido uno de los jugadores más estimados y valorados en el Palau Blaugrana durante las últimas cinco temporadas, aunque su rendimiento ha ido disminuyendo por culpa de las lesiones las dos últimas campañas.

Del Barça, al que llegó en verano de 2021, se va con cinco títulos en su palmarés: la Copa del Rey de 2022, la Liga Endesa de 2023 y las Ligas Catalanas de 2022, 2023 y 2024. En estas cinco temporadas -las tres últimas como uno de los capitanes del equipo- ha jugado un total de 307 partidos como azulgrana.

PUBLICIDAD

La baja Nico Laprovittola se une a las ya confirmadas de los pívots Youssoupha Fall y Willy Hernangómez, el base Tomas Satoransky, el ala-pívot Miles Norris y el escolta Myles Cale, que también terminaban contrato, y del base Juani Marcos, que ha pactado su desvinculación con el club catalán. Y también a la del pívot Jan Vesely, que hace mes y medio que anunció su retirada.

Asimismo, en el capítulo de altas, el Barça, que sigue sin tener cerrado el sustituto de Xavi Pascual en el banquillo, ha confirmado la llegada de los pívots Josh Nebo (Armani Milán) y Moses Wright (Zalgiris Kaunas), del base Justin Robinson (París Basketball), del ala-pívot Olivier Nkamhoua (Varese) y del escolta Agustín Ubal (Manresa), todos ellos a falta de confirmación oficial. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La razón por la que Vito Quiles está en busca y captura: un “bulo” sobre un asesor de Hacienda motivó la orden judicial

El comunicador de extrema derecha acumula diversos procesos judiciales por desobediencia, grabaciones ilegales y revelación de secretos, entre otros

La razón por la que Vito Quiles está en busca y captura: un “bulo” sobre un asesor de Hacienda motivó la orden judicial

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Desarrollan un corazón artificial que imita los movimientos de uno real para entender mejor las enfermedades cardiovasculares

Este órgano robótico emplea fibras de “músculo artificial” que permiten estudiar mejor un tipo de insuficiencia cardíaca muy común

Desarrollan un corazón artificial que imita los movimientos de uno real para entender mejor las enfermedades cardiovasculares

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 2 julio

Como cada jueves, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 2 julio

Los perros de rescate se convierten en héroes en los terremotos de Venezuela: son clave para hallar a supervivientes entre los escombros

Las duras labores de búsqueda de las víctimas que llevan a cabo estos animales les exponen a lesiones o extenuación

Los perros de rescate se convierten en héroes en los terremotos de Venezuela: son clave para hallar a supervivientes entre los escombros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La razón por la que Vito Quiles está en busca y captura: un “bulo” sobre un asesor de Hacienda motivó la orden judicial

La razón por la que Vito Quiles está en busca y captura: un “bulo” sobre un asesor de Hacienda motivó la orden judicial

Aerolíneas y aeropuertos piden a la UE que suspenda el nuevo sistema de control de seguridad de pasajeros: colas eternas y aviones con asientos vacíos

El juez del ‘caso Leire’ imputa a la directora y al DAO de la Guardia Civil por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia

La jueza archiva la causa contra Miguel Ángel Rodríguez por presunta revelación de secretos

El 68% de los europeos ve la seguridad de su país amenazada y casi la mitad señala Oriente Medio como la principal urgencia

ECONOMÍA

Manuel Heredia, un mozo de almacén que vive en la calle pese a cobrar 1.200 euros: “Prefiero poder comer que estar en una habitación y no hacerlo”

Manuel Heredia, un mozo de almacén que vive en la calle pese a cobrar 1.200 euros: “Prefiero poder comer que estar en una habitación y no hacerlo”

Compartir piso reduce la soledad, pero daña la salud: los que conviven sin pareja están peor que los que viven solos

Iryo se une a la tendencia del pago a plazos en el transporte y permitirá financiar sus viajes en tren

El murciano que devolverá el Sorolla que cogió “por el marco” tiene derecho a recompensa, pero puede encontrarse con problemas

España marca récord con 22,4 millones de afiliados en junio y el paro baja de 2,3 millones por primera vez desde 2008, pero persiste la estacionalidad

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el partido de España contra Austria: la Selección se juega seguir en el Mundial 2026 y avanzar a octavos de final

A qué hora y dónde ver el partido de España contra Austria: la Selección se juega seguir en el Mundial 2026 y avanzar a octavos de final

España - Austria, en directo: última hora del Mundial 2026 y de cómo la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ tras superar como líder la fase de grupos

España busca la fórmula para anular a Austria y su ‘Gegenpressing’ o presión alta y sellar el pase a octavos de final del Mundial

Llega la hora de Lamine

Bélgica remonta ante Senegal y se clasifica a los octavos del Mundial 2026 con un penalti en el último minuto de la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo