EL 81 % de solicitantes de la regularización tiene menos de 45 años y el 43 % son mujeres

Madrid, 2 jul (EFE).- El 81 % de los 1.174.978 inmigrantes que han solicitado la regularización extraordinaria de inmigrantes puesta en marcha por el Gobierno tiene menos de 45 años y el 43 % son mujeres.

Son datos ofrecidos este jueves en una rueda de prensa por la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, quien ha precisado que se han admitido a trámite 609.737 peticiones, lo que conlleva un permiso temporal para residir y trabajar en España, mientras que se han resuelto de forma definitiva en torno a 11.000.

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La gran mayoría de peticiones, 977.876, lo que se traduce en el 83,2 %, se han presentado de forma telemática, un índice similar a otros trámites de extranjería.

Por su parte, la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez, ha ofrecido los resultados de un encuesta voluntaria a la que han respondido 36.187 solicitantes. De ellos, 8 de cada 10 tienen competencia lingüística plena, 2 de cada 3 tienen educación postobligatoria y casi la mitad (49 %) dispone de carnet de conducir. EFE

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