Dos exediles culpan del "escándalo" de las VPP de Alicante al gobierno de Barcala (PP)

València, 2 jul (EFE).- El exvicealcalde y exedil de Urbanismo Miguel Pavón (Guanyar) y el exconcejal Natxo Bellido (Compromís) han responsabilizado este jueves del "escándalo" en la adjudicación de viviendas de protección pública en el residencial Les Naus de Alicante al gobierno local del PP presidido por Luis Barcala.

Ambos han intervenido por separado en la primera sesión de comparecencias en la comisión de investigación de Les Corts sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en Les Naus, construidas sobre una parcela municipal enajenada.

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Guanyar, Compromís y el PSPV-PSOE integraban el gobierno tripartito de Alicante que inició en 2016 el estudio de la tramitación del expediente para enajenar la parcela municipal, aunque lo paralizó a finales de 2017 y fue retomado el expediente cuando el PP accedió posteriormente al ejecutivo local.

El "escándalo" de Les Naus, en palabras del propio Luis Barcala, provocó una tormenta política en el ayuntamiento de Alicante con varias dimisiones, entre ellas de la concejala de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, la directora general municipal María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino han adquirido una VPP, y el jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Miguel Ángel Sánchez.

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Bellido ha considerado que "el máximo responsable político" de este caso por "omisión" y por "falta de control" es el alcalde Luis Barcala, de quien ha dicho que debe "dimitir", y ha lamentado que se vincule la imagen de la ciudad de Alicante al "enchufismo" y a la "corrupción", al tiempo que ha opinado que el caso de Les Naus, que investiga un juzgado, es "terrible para la democracia y la clase política" en un contexto en el que hay muchas dificultades para acceder a una vivienda.

Mientras, Pavón ha afirmado que la Junta de Gobierno presidida por Barcala aprobó la enajenación de la parcela el 10 de julio de 2018 y ha incidido en que "la responsabilidad de lo que ha pasado" debe atribuirse tanto al gobierno local del PP como a la Generalitat, y no al tripartito (PSPV-PSOE, Guanyar y Compromís), que "inició un expediente del que luego finalmente desistió".

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A su vez, el portavoz de Vox en esta comisión de investigación, Miguel Pascual, ha subrayado en declaraciones a los medios que su formación política quiere "saber toda la verdad: el antes, durante y después de la promoción de la urbanización Les Naus; por lo tanto es lógico que se empiecen las comparecencias por los primeros protagonistas, los que gobernaban entonces el ayuntamiento de Alicante, que en aquel momento era el tripartito: Compromís el PSOE y Guanyar Alacant y hoy vienen a comparecer".

Según Pascual, también comparecerá en la comisión de investigación el alcalde de Alicante. "Está en el plan de trabajo aprobado", ha asegurado. EFE

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