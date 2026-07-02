Espana agencias

Dos exediles culpan del "escándalo" de las VPP de Alicante al gobierno de Barcala (PP)

Guardar
Google icon

València, 2 jul (EFE).- El exvicealcalde y exedil de Urbanismo Miguel Pavón (Guanyar) y el exconcejal Natxo Bellido (Compromís) han responsabilizado este jueves del "escándalo" en la adjudicación de viviendas de protección pública en el residencial Les Naus de Alicante al gobierno local del PP presidido por Luis Barcala.

Ambos han intervenido por separado en la primera sesión de comparecencias en la comisión de investigación de Les Corts sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en Les Naus, construidas sobre una parcela municipal enajenada.

PUBLICIDAD

Guanyar, Compromís y el PSPV-PSOE integraban el gobierno tripartito de Alicante que inició en 2016 el estudio de la tramitación del expediente para enajenar la parcela municipal, aunque lo paralizó a finales de 2017 y fue retomado el expediente cuando el PP accedió posteriormente al ejecutivo local.

El "escándalo" de Les Naus, en palabras del propio Luis Barcala, provocó una tormenta política en el ayuntamiento de Alicante con varias dimisiones, entre ellas de la concejala de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, la directora general municipal María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino han adquirido una VPP, y el jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Miguel Ángel Sánchez.

PUBLICIDAD

Bellido ha considerado que "el máximo responsable político" de este caso por "omisión" y por "falta de control" es el alcalde Luis Barcala, de quien ha dicho que debe "dimitir", y ha lamentado que se vincule la imagen de la ciudad de Alicante al "enchufismo" y a la "corrupción", al tiempo que ha opinado que el caso de Les Naus, que investiga un juzgado, es "terrible para la democracia y la clase política" en un contexto en el que hay muchas dificultades para acceder a una vivienda.

Mientras, Pavón ha afirmado que la Junta de Gobierno presidida por Barcala aprobó la enajenación de la parcela el 10 de julio de 2018 y ha incidido en que "la responsabilidad de lo que ha pasado" debe atribuirse tanto al gobierno local del PP como a la Generalitat, y no al tripartito (PSPV-PSOE, Guanyar y Compromís), que "inició un expediente del que luego finalmente desistió".

A su vez, el portavoz de Vox en esta comisión de investigación, Miguel Pascual, ha subrayado en declaraciones a los medios que su formación política quiere "saber toda la verdad: el antes, durante y después de la promoción de la urbanización Les Naus; por lo tanto es lógico que se empiecen las comparecencias por los primeros protagonistas, los que gobernaban entonces el ayuntamiento de Alicante, que en aquel momento era el tripartito: Compromís el PSOE y Guanyar Alacant y hoy vienen a comparecer".

Según Pascual, también comparecerá en la comisión de investigación el alcalde de Alicante. "Está en el plan de trabajo aprobado", ha asegurado. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

El campo español es un 55% más competitivo que el europeo, pero paga peores salarios: los costes laborales son un 31% más bajos que la media comunitaria

El Observatorio agroalimentario plantea que mejorar los sueldos puede ayudar a atraer trabajadores y garantizar el relevo

El campo español es un 55% más competitivo que el europeo, pero paga peores salarios: los costes laborales son un 31% más bajos que la media comunitaria

Ensalada cantonal o ensalada de ahumados, la receta veraniega típica de Cartagena y desconocida en el resto de España

Esta refrescante ensalada de ahumados es tradicional de la Región de Murcia y es ideal para solucionarnos una cena de verano

Ensalada cantonal o ensalada de ahumados, la receta veraniega típica de Cartagena y desconocida en el resto de España

Apagan el Gran Colisionador de Hadrones, pero no es para siempre: cuatro años de mejoras para desentrañar los misterios de la materia

Esta máquina científica, la más grande y poderosa del mundo, ya descubrió el bosón de Higgs en 2012, lo que permitió cerrar el modelo estándar de la física y resolver una pregunta fundamental sobre el origen de la masa

Apagan el Gran Colisionador de Hadrones, pero no es para siempre: cuatro años de mejoras para desentrañar los misterios de la materia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Guardias civiles exigen la dimisión “inmediata” de su directora y el cese del DAO tras sus imputaciones en el caso Leire Díez

Guardias civiles exigen la dimisión “inmediata” de su directora y el cese del DAO tras sus imputaciones en el caso Leire Díez

La razón por la que Vito Quiles está en busca y captura: un “bulo” sobre un asesor de Hacienda motivó la orden judicial

Aerolíneas y aeropuertos piden a la UE que suspenda el nuevo sistema de control de seguridad de pasajeros: colas eternas y aviones con asientos vacíos

El juez del ‘caso Leire’ imputa a la directora y al DAO de la Guardia Civil por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia

La jueza archiva la causa contra Miguel Ángel Rodríguez por presunta revelación de secretos

ECONOMÍA

El campo español es un 55% más competitivo que el europeo, pero paga peores salarios: los costes laborales son un 31% más bajos que la media comunitaria

El campo español es un 55% más competitivo que el europeo, pero paga peores salarios: los costes laborales son un 31% más bajos que la media comunitaria

La inmigración ayuda, pero no resuelve el problema del envejecimiento: incluso con récord de llegadas, el déficit de pensiones puede llegar al 8,5% del PIB en 2050

Manuel Heredia, un mozo de almacén que vive en la calle pese a cobrar 1.200 euros: “Prefiero poder comer que estar en una habitación y no hacerlo”

Compartir piso reduce la soledad, pero daña la salud: los que conviven sin pareja están peor que los que viven solos

Iryo se une a la tendencia del pago a plazos en el transporte y permitirá financiar sus viajes en tren

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el partido de España contra Austria: la Selección se juega seguir en el Mundial 2026 y avanzar a octavos de final

A qué hora y dónde ver el partido de España contra Austria: la Selección se juega seguir en el Mundial 2026 y avanzar a octavos de final

España - Austria, en directo: última hora del Mundial 2026 y de cómo la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ tras superar como líder la fase de grupos

España busca la fórmula para anular a Austria y su ‘Gegenpressing’ o presión alta y sellar el pase a octavos de final del Mundial

Llega la hora de Lamine

Bélgica remonta ante Senegal y se clasifica a los octavos del Mundial 2026 con un penalti en el último minuto de la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo