Dimitrov tira de repertorio y alcanza la tercera ronda de Wimbledon

Redacción deportes, 2 jul (EFE).- El búlgaro Grigor Dimitrov alcanzó, por cuarto año seguido, la tercera ronda del torneo de Wimbledon tras ganar este jueves con solvencia y talento al checo Jakub Mensik por 7-6 (5), 4-6, 7-5 y 6-3.

El veterano tenusta búlgaro, de 35 años, se aproxima a los octavos de final, su techo en los tres últimos cursos. Sin embargo, lejos queda la semifinal que alcanzó en el 2014, cuando fue apartado de la final por Novak Djokovic.

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Dimitrov tiró de repertorio para superar a Mensik, uno de los jugadores más peligrosos del circuito y que, aunque tuvo encarrilado el cuarto set, no fue capaz de alargar el desenlace a la quinta manga y claudicó después de tres horas y 18 minutos.

La primera victoria en tres enfrentamientos de Dimitrov ante Mensik alargó la estancia en el All England Club del búlgaro, que el pasado año tuvo una dramática despedida cuando tuvo que retirarse, lesionado, en octavos, cuando tenía contra las cuerdas, con el partido encarrilado, al número uno del mundo y después campeón, Jannik Sinner. La imagen del transalpino ayudando a Dimitrov fue la foto del torneo.

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Fue la primera victoria contra un top 20 de Dimitrov desde el 2024. Superó al semifinalista de Roland Garros y se citó con el italiano Matteo Berrettini que eliminó al francés Arthur Fils por 6-4, 7-5, 3-6 y 6-3. EFE