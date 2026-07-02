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De la experiencia de Bernal al 'sprint' de Gaviria: Las cinco balas de Colombia en el Tour

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Barcelona (España), 2 jul (EFE).- Cinco ciclistas defenderán los colores de Colombia en el Tour de Francia, desde la experiencia de Egan Bernal a las opciones al 'sprint' de Fernando Gaviria, pasando por las posibilidades de lograr una etapa de Einer Rubio, Harold Tejada y Sergio Higuita.

Ninguno de ellos acude a la ronda gala, que echará a rodar este sábado en Barcelona, con opciones de salida para la clasificación general, pero sí con posibilidades de ganar una etapa, algo que el ciclismo colombiano no celebra desde la victoria de Miguel Ángel López en el mítico Col de la Loze en 2020.

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Aquel año el ciclismo colombiano tuvo dos triunfos parciales, puesto que Daniel Felipe Martínez se había impuesto unos días antes en el Puy Mary, rompiendo la racha de dos años de sequía, desde el doble triunfo firmado en 2018 por Gaviria.

El ciclista antioqueño buscará una tercera victoria en el Tour esta vez en las filas del Caja Rural español, uno de los invitados de la organización, en la que será también su tercera participación en la ronda gala, tras las de 2018 y 2024, que no pudo terminar.

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A sus 31 años se convertiría así en el cuarto colombiano que alcanza los tres triunfos de etapa en la carrera más prestigiosa del mundo, junto a Lucho Herrera (una etapa en 1984 y dos en 1985), Santiago Botero (una etapa en 2000 y dos en 2020) y Nairo Quintana (una etapa en 2013, 2018 y 2019). Con dos parciales se quedó Fabio Parra, conseguidas en 1985 y 1988.

Bernal, el único colombiano que ha inscrito su nombre en el palmarés del Tour, lo hizo en 2019 sin haber firmado una victoria de etapa.

Seleccionado contra pronóstico para el equipo Ineos tras la lesión del que parecía que sería su jefe de filas, el británico Oscar Onley, Bernal reconoce que no llega para pelear por la general, pero sí con opciones de estrenar su nómina de etapas en su carrera favorita.

A sus 29 años, el de Zipaquirá llega a la salida de Barcelona tras haber sido décimo en el pasado Giro de Italia y segundo en el Tour de los Alpes.

Tejada e Higuita compartirán maillot en el Astana, una formación que llega sin un líder claro y con el objetivo de buscar también victorias de etapa, algo que esperan conseguir sus dos colombianos.

El primero, de 29 años, afrontará su quinta participación en la ronda gala, en un año en el que ha obtenido algunos resultados importantes, como la décima posición de la pasada París-Niza, donde se llevó una etapa, y el cuarto puesto en el UAE Tour.

Higuita, por su parte, repite en el Tour donde el año pasado acabó en el puesto 14 y tras haber sido este año segundo en el AlUla Tour, undécimo en la Vuelta a Romandía y noveno en la de Suiza.

A sus 28 años, el colombiano persigue sumar su segundo triunfo en una de las grandes vueltas, tras la victoria que consiguió en 2019 en la Vuelta a España.

La misma edad tiene Einer Rubio, que también busca su segundo triunfo en una grande, tras el que sumó en 2023 en el Giro de Italia.

El de Boyacá disputará su segundo Tour consecutivo y lo hará tras haber acabado 23 en el Giro. EFE

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