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Colombia en gran momento ante una Ghana que va de más a menos

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Santiago Carbone

Kansas City (Estados Unidos), 2 jul (EFE).- Colombia, que terminó líder del grupo K por encima de Portugal, se enfrentará este viernes por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 a una Ghana que reservó un cupo en la segunda fase como uno de los ocho mejores terceros, en un encuentro que los suramericanos afrontarán impulsados por su gran trabajo en la fase de grupos.

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Con dos victorias en sus dos primeras presentaciones (1-3 contra Uzbekistán y 1-0 contra Congo) y una igualdad en la tercera, precisamente un 0-0 contra los lusos de Cristiano Ronaldo, los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo terminaron el grupo viendo desde la cima a europeos, africanos y asiáticos.

De esta forma avanzaron como líderes y en la próxima ronda se pondrán cara a cara con una Ghana que fue de más a menos y que debe recuperarse rápido si no quiere decir adiós.

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Tras debutar con una victoria ante Panamá 1-0, los ghaneses igualaron con Inglaterra 0-0 y cayeron frente a Croacia por 2-1, resultados que la dejaron en la tercera posición de su grupo L.

Luego de un exigente encuentro ante Portugal y sin la posibilidad de haber hecho mayores rotaciones, Colombia saltará al campo con un once similar al de sus dos primeros juegos mundialistas.

Figura del torneo y autor de dos tantos, el lateral por derecha Daniel Muñoz retornará al once inicial, en el que es probable que también ingrese el lateral por izquierda Johan Mojica.

Mientras tanto, la principal duda es si el entrenador vuelve a apostar Luis Javier Suárez o si mantiene a Jhon Andrés Córdoba.

Del lado de los africanos, el portugués Carlos Queiroz, quien tuvo las riendas de Colombia entre febrero de 2019 y diciembre de 2020, se alista para frenar a un equipo y a futbolistas que conoce muy bien.

Con Antoine Semenyo listo para volver a ser titular, el once de Ghana podría repetirse, lo que dejaría una vez más en el banco a Iñaki Williams.

El atacante del Athletico Bilbao no sumó minutos en el primer juego, disputó 66 en el segundo tras ingresar desde el inicio y volvió a quedarse en el banquillo en el último.

Teñido de amarillo por la gran cantidad de hinchas colombianos que llegarán a la ciudad, el estadio de Kansas City será testigo de un encuentro que decidirá quién avanzará a la próxima fase para jugar ante el ganador del duelo Suiza-Argelia.

- Alineaciones probables:

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez o Jhon Córdoba.

Seleccionador: Néstor Lorenzo.

Ghana: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjei, Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Elisha Owusu, Thomas Partey, Kwasi Sibo; Antoine Semenyo, Jordan Ayew y Kamaldeen Sulemana.

Seleccionador: Carlos Queiroz.

Árbitro: El francés Clement Turpin.

Hora: 20:30 hora local (1:30 GMT del sábado).

Cancha: Estadio de Kansas City. EFE

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