Cinco migrantes acceden a nado a Ceuta y sigue la presión por la vía marítima

Ceuta, 2 jul (EFE).- Un grupo de cinco migrantes han accedido este jueves a Ceuta por vía marítima, lo que mantiene la presión migratoria que afronta la autonomía ceutí con este tipo de accesos clandestinos.

Los cinco migrantes se lanzaron al agua unas horas antes desde las costas marroquíes de Castillejos -las más próximas a la ciudad ceutí- y han logrado llegar a nado a las costas ceutíes en una jornada con el mar en calma, según han informado a EFE fuentes policiales.

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Con la llegada del buen tiempo se suceden los intentos de entrada por la vía marítima, sobre todo de jóvenes marroquíes que intentan el cruce con trajes de neopreno o simplemente con bañadores.

Las entradas se han producido unas horas después de que el Ministerio del Interior destacara que un total de 12.138 migrantes han llegado a España de forma irregular en la primera mitad del año, un 32,5 % menos que en 2025, cuando lo hicieron 17.990 personas.

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Según el último balance sobre inmigración irregular publicado por el Ministerio del Interior, las llegadas por vía marítima a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son mínimas: ninguna en el caso de Ceuta y 15 en Melilla.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con las entradas por vía terrestre, que incluyen los accesos a nado, ya que a Ceuta han accedido de esta forma 2.582 personas, un 164 % más que las 978 de 2025 y a Melilla 116, un 43,2 % más que las 81 de entonces. EFE

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