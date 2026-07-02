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Chus Mateo: "Hemos mantenido un espíritu de unidad que a mí me enorgullece"

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Madrid, 2 jul (EFE).- Chus Mateo, entrenador de la selección española de baloncesto, se mostró satisfecho tras la abultada victoria de los suyos ante Dinamarca, 109-81, este jueves en la Caja Mágica de Madrid, con la que consiguieron el liderato del Grupo A de clasificación al Mundial.

Un récord de 5-0 con el que España cabalga con paso firme a la siguiente ronda de clasificación. Mateo valoró el "espíritu de unidad" de los suyos, en otro gran triunfo.

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"Estoy muy contento. En solo unos días de preparación hemos jugado muy bien. Nos costó al principio. No llegamos a la pintura, necesitábamos más agresividad para llegar ahí. Empezamos a correr, a compartir muy bien el balón, repartimos muchas asistencias y anotamos. Muy contento por los jugadores, estuvieron muy concentrados en el entrenamiento a pesar de que venían con diferentes ritmos. Consiguieron separar sus problemas individuales y esforzarse por el equipo", analizó en rueda de prensa junto a Pierre Oriola.

"Estamos haciendo algo bien. Cuando comenzamos esta nueva andadura y se veía lejos la clasificación al Mundial, porque estos rivales de grupo nos lo han puesto difícil, hemos sumado cinco victorias y hemos mantenido un espíritu de unidad que a mí me enorgullece. Aún nos falta cohesión, algo normal porque cada uno viene de su equipo. Pero chapó por ellos. Estoy realmente contento", continuó Mateo.

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Cuestionado por la gran actuación de Hugo González, al que ya tuvo a sus órdenes en el Real Madrid, el técnico remarcó que su futuro "ilusiona" a la selección, aunque también destacó al resto de jugadores.

"Hugo ha hecho una actuación magnífica. Tiene esa capacidad y ese recorrido. Hoy lo hará y otro día igual no. Pero su proceso es el idóneo. Viene trabajando desde jovencito en el Real Madrid, llegó al primer equipo y luego a Boston. Talento tiene de sobra y su futuro nos ilusiona. Él ha hecho una actuación magnífica pero el resto de sus compañeros también, hemos dado 34 asistencias y hemos hecho 140 de valoración...", aseveró.

En esa línea, destacó a Piere Oriola, máximo anotador del partido con 20 puntos, y a todos los jugadores que integran el núcleo más veterano del plantel.

"Tengo a mi lado a un veterano (Oriola) que en 13 minutos ha hecho 20 puntos y 23 de valoración. Cuando tengo un equipo que todos se ponen a currar", dijo.

"Sin duda él (Oriola) y todos los veteranos aportan mucho porque van marcando el camino. Disfrutamos mucho de los jóvenes, pero los que marcan la pauta a nivel de comportamiento y los que dicen cómo hay que salir son los veteranos. Los que marcan el camino. Din ellos no sería lo mismo, tienen una importancia capital", agregó.

España se enfrentará a Georgia en Tiflis el próximo domingo para tratar de cerrar invicta esta primera fase de clasificación al Mundial de Catar 2027. EFE

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