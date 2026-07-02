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CCOO plantea al Santander prejubilaciones con 50 años y mejores condiciones que en 2021

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Madrid, 2 jul (EFE).- CCOO ha pedido este jueves al Banco Santander que el plan de prejubilaciones incluya la salida de trabajadores a partir de los 50 años y con mejores condiciones que las concedidas en 2021, según han informado a EFE fuentes del sindicato.

Este jueves se celebraba la segunda reunión de la mesa de negociación y CCOO ha dejado claro al Santander que, en su opinión, no tiene sentido firmar un acuerdo que replique las mismas condiciones que se acordaron "hace más de cinco años y en plena crisis".

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Se desconoce el número de empleados que podrían acogerse a la medida, pero CCOO explica que el objetivo prioritario de cualquier acuerdo es la mejora de las condiciones ya existentes y garantizar que los beneficios de la compañía se trasladen a los trabajadores.

El sindicato propone que haya prejubilaciones a partir de los 50 años, con el 76 % del salario bruto para los menores de 54 años. Entre 55 y 57 años, CCOO plantea que reciban el 84 % del salario y, a partir de 58 años, hasta el 86 %. EFE

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